英財相侯俊偉指卓慧思減稅「錯誤」 不排除實施財政緊縮 （第二版）

英國首相卓慧思周五（14日）將財相關浩霆撤職，前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）接任空缺。侯俊偉已前往首相府會晤卓慧思，財政部發聲明表示，財相將如期在10月31日公布政府中期財政計劃。

（第二版新增侯俊偉上任後首度受訪）

關浩霆證實被炒 侯俊偉接任英國財相（第三版） 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）周五公佈將盟友關浩霆（Kwasi Kwarteng）免職，侯俊偉接任財相一職。財政部發聲明稱，侯俊偉如期在10月31日公布中期財政計劃。

新財相侯俊偉周六（15日）接受天空電視台（Sky News）訪問，表示卓慧思與關浩霆的迷你預算案，提出降低富人稅措施是一個「錯誤」（mistake）。

侯俊偉續稱，無考慮預算辦公室（Office for Budget Responsibility，OBR）的經濟預測報告，而盲目制定財政措施實屬不足，導致金融市場陷入動盪。

侯俊偉表示自己不會採取暴力減稅措施，透露將會提高部分稅項，從而增加政府稅收。

被問及是否英國會否採取緊縮財政政策時，他未有直接回答，僅表示財政緊縮規模不會像2010年。侯俊偉強調需要在支出及稅收方面作出艱難決定；更表明所有政府部門必須要制定更具效率方式。

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卓慧思周五形容關浩霆是老朋友和好同事，對於將他免職「深感抱歉」，並感謝關浩霆將國家利益放在首位。

卓慧思其後臨時召開記者會，再宣佈撤銷關浩霆減稅方案部分建議，保留上屆政府把企業稅由19%提高至25%計劃，此舉每年為政府增加180億英鎊（1,579億港元）稅收，能為財政預算提供資金。

卓慧思坦承這是個艱難決定，又承認迷你預算案較市場預期「走得更遠、更快」，需要採取行動來安撫市場，因此政府必須改變方式達到目標。她堅稱自己會繼續擔任總理，決心兌現競選承諾，打造更高增長、更繁榮的英國。

卓慧思本周向國會承諾不會削減公共開支，但她在記者會上再改口風，稱會妥善控制公共開支。

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責任編輯：郭麗明