英新財相侯俊偉赴首相府履新 月底公布財政方案

英國首相卓慧思周五（14日）將財相關浩霆撤職，前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）接任空缺。侯俊偉已前往首相府會晤卓慧思，財政部發聲明表示，財相將如期在10月31日公布政府中期財政計劃。

關浩霆證實被炒 侯俊偉接任英國財相（第三版） 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）周五公佈將盟友關浩霆（Kwasi Kwarteng）免職，侯俊偉接任財相一職。卓慧思形容關浩霆是老朋友和好同事，對於將他免職「深感抱歉」，並感謝關浩霆將國家利益放在首位。

卓慧思其後臨時舉行記者會，再宣佈撤銷關浩霆減稅方案部分建議，保留上屆政府把企業稅由19%提高至25%計劃，此舉每年為政府增加180億英鎊（1,579億港元）稅收，能為財政預算提供資金。

卓慧思坦承這是個艱難決定，又承認迷你預算案較市場預期「走得更遠、更快」，需要採取行動來安撫市場，因此政府必須改變方式達到目標。她堅稱自己會繼續擔任總理，決心兌現競選承諾，打造更高增長、更繁榮的英國。

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卓慧思本周向國會承諾不會削減公共開支，但她在記者會上再改口風，稱會妥善控制公共開支。

新財相侯俊偉已前往唐寧街10號首相府與卓慧思會面，財政部亦發聲明稱，侯俊偉如期在10月31日公布中期財政計劃。侯俊偉稍後會發表講話。

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責任編輯：郭麗明