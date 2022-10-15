【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機

▲ 【美債危機】美國財政部拆彈 計劃回購舊債 免爆英式金融危機

美國國債舊債交易流通性不足的問題，在英國國債危機後，獲得美國財政部的重視，財政部10月底向一級交易員詢問計劃潛在回購一些舊債，以避免市場失靈。耶倫周四亦曾表示，擔心美國政府債券市場失去充足的流動性。

一般來說，美國新債交易活躍，舊債的成交量則少很多，當出現好像英國養老基金突然要向市場拋售國債時，便因流通性不足，令債券價格掟得更低、債息更高時，才獲得市場承接。由於美國近10年採取極端的貨幣政策，30年債券所發行的票息，相差亦很大，舊債往往不及新發行的債券高息。

舉例如一隻2020年發行，2050年到期的債券，票息1.25厘，債券在2020年發行時，仍處於低息環境，債價仍達90至100美元水平，在聯儲局瘋狂加息後，這債價已跌至53.53美元，令投資者買債持有到期的總回報才得以到達4厘。

這當中的問題包括，債券條款表明不可提早贖回、舊債的買入價怎麼計，換出新債的息率又怎麼計等。

財政部詢問內容包括：

-如果回購是為了支持舊債流動性，需要買多少、類型及期限在內的債券，才能夠有效地提高流動性？定期還是臨時操作？

-如果回購資金來自加大新債發行，財政部應如何比較成本及效益。

為何美國財政部考慮回購舊債？

債券流動性已令人日益擔憂，計劃如獲得採用，將成為大約22.6萬億美元美國政府債券的里程碑，可為財政部提供新工具來幫助市場流動性。

這計劃是在英倫銀行被迫干預債市，以推出緊急買入政府債券，以給英國養老基金更多時間來平倉之後提出的。環球央行在過去10年流行發平錢，現時為應對飈升的通脹，結束貨幣寬鬆政策，但引爆市場波動性。

與英國不同的是，美國財政部提出的新方案，不是聯儲局提出被視為「量貨緊縮（QT）」的縮減資產負債表，以讓國債及按揭抵押債券到期，從而縮減量化寬鬆（QE）後破紀錄的9萬億資產負債表。

富瑞貨幣市場經濟師Thomas Simons指，這不是QE或QT，這是首次、真正嚴肅開始的一輪探索，他們需要有所動作，目前仍在找尋答案，與直正公布仍有很遠的距離。

Simons表示，若計劃真正實行，將可改善這些流動性欠佳的地方。

國債回購如何運作？

美國財政部要求一級交易商在10月24日前回覆，以令新工具可以回購每年發行而難以交易的債券，並令流動性實際上改良，以減少債券價格波動，以及解決其他市場關心的問題。

這方法可吸收因沒有需求而難以交易的債券，因為當新債發行後，這些舊債便難以交易。

Simons指出，這是一個供應層面的管理計劃，以管理年復一年而出現的情況，這工具可令債券長期運作，並修補流動性。

值得留意的是，這原來是多年來關注的問題，在2015年2月及今年8月已詢問過業界。

美國會有英國式的債務危機？

美國聯儲局已開始加快收縮資產負債表，令到更多的債券到期，儲局已不再是新債市場活躍的買家，引發市場擔心，會由誰來接貨的問題。

Amherst Pierpoint證券首席經濟師Stephen Stanley指，儲局所持有的國債是舊債，而財政部認為儲局所做的任何動作（意指縮表）都與其無關，不過，最近英國國債市場波動，將促使財政部回購建議重新提上議程。這是財政部只詢問一級交易商的主要原因。

Simons直指，如果英國市場中，英倫銀行有個獨立的伙伴，好像美國財政部，就不會發生在抗擊通脹時，又加息、又在緊急買債，即同時間收緊流動性及放鬆流通性，令市場負面回應的事情。

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記者：譚志偉