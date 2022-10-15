【5G】csl.林國誠將冰冷5G技術帶入屋　MIRROR 企劃只是第一步

將冰冷的5G流動通訊應用帶入尋常百姓家，同時成功賺錢，csl.個人流動通訊業務董事總經理林國誠的近30年業界經驗告訴他，並不容易。



成功起用男團MIRROR宣傳其5G服務，但要保持客戶的忠誠度，需靠背後的夥伴及生態系統，更重要的是有充滿熱誠的團隊在背後支持。



由芬蘭Nokia高層至csl.高層，林國誠對工作甚至是業界，都是百分百投入工作。香港5G落地，比一些鄰近地區、國家慢。他認為，作為電訊商，有責任將5G引入並做到世界級。引入5G的投資不低，作為電訊商即有責任，亦要賺錢。

MIRROR 吸關注度 建生態系統增用戶黏度

ARPU做得好，男團MIRROR的吸引力、吸金力功不可沒。但如何留住用戶，增加用戶粘度（Customer Stickiness），林國誠在業界打滾多年，深信要靠背後的生態系統、本地的內容及品牌支持。他分析指，5G智能手機推出多時，但廠商大多專注推介其手機功能，甚少提及5G的好處。

5G傳送速度比4G快很多，如何令客戶明白，他們需要這樣快的傳輸速度？

林國誠從娛樂、音樂及遊戲等方面落手，引入自選多角度及360度高清直播及節目如《全民造星III》決賽5G特別版；又引入MOOV 24 bit Hi-Fi音樂，比MP3細緻度高出接近20倍，利用5G高速傳輸速度，突出支援較高音質及較大檔案的24位元無損格式串流音樂的好處。



同時，利用AR（擴增實境，Augmented Reality）配合5G技術及MIRROR的吸引力，創造「元宇宙級」MIRRORVERSE，示範技術配合廣告的新演繹。用戶透過有AR功能、已錄得幾十萬下載的csl 5G Lens，打開AR Card、月曆，甚至戶外billboard，12個鏡仔即時活現眼前。盡顯5G高速、低時延的特性外，亦向其他品牌示範GPS配合AR的新推廣方式，希望與更多企業合作，共建生態系統。而建立好這個生態系統後，更可一起走進元宇宙的世界。

▲ 打開AR Card、12個鏡仔即時活現眼前。

▲ 打開月曆，12個鏡仔即時活現眼前。

▲ 打開5G Lens，戶外billboard上的12個鏡仔即時活現眼前。

▲ MOOV 24 bit Hi-Fi音樂，比MP3細緻度高出接近20倍，

擬推自家NFT 看好元宇宙機遇

由手機廠商至電訊商，林國誠親歷行業與技術的演進。他指疫情確實改變了消費者的想法及消費習慣，作為商家只能盡快適應。



他深信隨着平價手機也配備5G技術，香港的5G滲透率將加快上升，這亦有助元宇宙的普及。他指現時元宇宙被批評人流不足，受技術發展未及深入及成熟，以及未有流動版本所致。要另外戴裝置或透過電腦進入元宇宙，較為不便。



由於該公司在港產元宇宙Sandbox內已購入虛擬土地，他希望在第四季可建好虛擬大樓，並計劃推出自家NFT（非同質化代幣）。他更希望，未來可以在元宇宙內，收取台費。



薪金非一切 留人需先贏人心

林國誠於上世紀90年代進入Nokia，及後晉升至港澳市務及銷售領軍人。然而，及後蘋果手機面世，加上種種原因令Nokia銷售大受打擊。對林國誠來說，亦是經歷了一場「高山低谷」

一早已知有危機，一早已警告了公司。

更很努力頂住蘋果對Nokia在香港市場的威脅，以求力挽狂瀾。透過手寫機Nokia 5800的全球首發，吸引幾百人在西洋菜街大造聲勢。

面對蘋果的挑戰，希望盡快綁緊與本地品牌的合作。自己拿着個喼去不同公司講解甚麼是智能手機，品牌可如何在其上做宣傳。

他四出說服各品牌在Symbian操作系統平台上發展App，成功為手機引入本地App如加州紅、牛津字典等。



雖然最後也擋不住時代的洗禮，Symbian亦已成為歷史。但林國誠坦言，當日的挑戰助他認識了很多品牌、電訊商，建立更好的人脈關係及個人信譽，對日後事業發展很有幫助。



回想當日之所以這樣努力，與他對品牌的愛慕有很大關係。套用到今日的人才管理上，他相信薪金並不是一切，要留住人才，先要令人才愛慕企業、品牌。

覺得品牌很潮、很型又有希望，工作上又有學習機會。

作者：梁巧恩



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