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周大福上季度 零售值按年増26%

股樓投資 14:13 2022/10/15

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藍籌珠寶股周大福(01929)公布上季度零售數據。截至2022年9月30日止第二季度，零售值按年增長26％；其中內地零售值增長27.8％，香港、澳門及其他市場亦升11％。期內，內地同店銷售按年增3.4％，同店銷量跌2％；香港及澳門同店銷售升8.5％，同店銷量跌9％。周大福補充，受惠於穩定的本地消費需求，香港的同店銷售於季內 增長達21.2%，令人鼓舞。澳門則由於季內收緊社交距離措施及遊客減少， 令同店銷售錄得28.6%的跌幅。

維他奶擬收購 澳洲分公司餘下49%股權  詳情請看【下一頁

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

集團季內於中國內地淨開設581個零售點，包括淨開設595個周大福珠寶零售點（70個直營店及525個加盟店）。於9月30日，內地有75.3％的周大福珠寶零售點以加盟模式經營。季內，集團於香港關閉3個周大福珠寶零售點，而其他市場則開設1個周大福珠寶零售點。

【內房危機】 內房銷情未見復甦 世茂首9個月銷售額按年大跌7成  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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