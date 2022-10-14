【著數優惠】自釀蜂蜜酒工作坊 + 釀酒廠導賞團買一送一 人均低至$185 17/10 下午3時開搶!

不少香港人愛品酒，但相信親自釀酒的機會不多，現在機會來了！KKday將於下周一（17日）下午3 時推出自釀蜂蜜酒工作坊 + 釀酒廠導賞團限量買一送一團，最平每人低至185元。

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以上「自釀蜂蜜酒工作坊＋釀酒廠導賞團 」，香港城釀的釀酒師將親身教授蜂蜜酒整個釀製方法及技巧，帶你即場選取喜歡的材料，親手釀製一支獨一無二的手工蜂蜜酒與朋友甜蜜分享。課程加碼安排參觀釀酒廠，探索蜂蜜酒及手工啤背後釀造過程，品嚐由發酵缸直出新鮮成品及各種蜂蜜酒，小班導賞體驗如同參觀私人酒莊一樣。

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是次「自釀蜂蜜酒工作坊＋釀酒廠導賞團」設有兩個優惠：

1.【限量搶 – 買一送一】自釀蜂蜜酒工作坊 ＋ 釀酒廠導賞團 買一送一

KKday 優惠：370元/2 位，人均 185元/位 (原價: 740元/2 位)



10月17日下午3時 【快閃限時搶】連結：請按此

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2.【低至 7 折】自釀蜂蜜酒工作坊 ＋ 釀酒廠導賞團

KKday 優惠：259元/位 (370元/位)

工作坊內容包括：

- 親手釀製一支獨一無二味道的手工蜂蜜酒(500ml)

- 釀酒基礎知識及全過程示範，口味可以自由配搭

- 參觀釀酒廠，導賞整個釀造過程

- 品嚐發酵缸直出新鮮成品及 2-3 款不同風格的蜂蜜酒及精釀啤酒

- 簡介蜂蜜酒歷史發展及香港精釀文化

體驗日期：2022 年 10 月 23 日及 11 月 27 日

體驗時段：14:00/ 16:00 （約 2 小時）

地址：荃灣橫龍街 14-22 號德士古道工業中心 B 座 3 樓 6 室

（附連結）卓越獎學金計劃即日起接受申請 毋須通過入息資產審查 每年資助額達30萬港元，詳見【下一頁】

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責任編輯：陳詠妍



