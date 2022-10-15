維他奶擬收購 澳洲分公司餘下49%股權

維他奶(00345)宣布，澳洲外商投資審批委員會已發出不反對通知，當中確認澳洲政府不反對維他國際可能收購National Foods目前所持有Vitasoy Australia已發行股本之餘下49％，從而令至維他國際持有Vitasoy Australia已發行股本之100％。在周五(14日)，以及考慮到FIRB批准，維他國際董事會計劃行使購股權。

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維他奶指出，自1999年註冊成立以來，Vitasoy Australia 一直是澳洲以植物為主的領先生產商之一，為澳洲、新西蘭及海外市場的消費者提供不同種類的植物奶、 飲品及乳酪產品。自二十多年前 Vitasoy Australia 註冊成立以來，公司直接或透過其間接全資附屬公司，持續授權 Vitasoy Australia 使用本公司的知識產 權，並同時提供技術及質量保證服務。

根據維他奶去年度業績，澳洲及新西蘭營業額增加15％至6.07億元，佔收入比重9%。經營溢利上升14.3％至7,773萬元。

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