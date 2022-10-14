【大行報告】美國通脹高過預期 大摩料不能改變聯儲局政策路徑 12月或加息75點子

摩根士丹利發表報告指美國公布9月消費者物價指數（CPI）高於預期，按月升幅擴至0.39%（該行及市場同業原預期各0.21%及0.2%)，核心CPI按月升0.58%(該行及市場同業原預期各升0.46%及0.4%）。

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該行指，美國9月通脹數據對未來加息發出「鷹派」信息，因為8月持續物價壓力未有減弱情況，估計不大可能改變美聯儲的近期政策路徑，因為勞動力市場數據亦見強勁。

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核心服務業壓力更加持續，特別是租金方面。該行料美聯儲或可能不得不考慮在今年12月再次加息75個基點，而該行目前的基本假設是加息50個基點。大摩預計美國今年9月核心個人消費支出平減指數(PCE)將按月上漲0.55%。

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記者：張以正