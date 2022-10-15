【新股IPO】陽光保險集團獲中證監核准來港上市

港股反覆，但無礙企業來港上市意欲。據指，中國證監會核准陽光保險集團股份有限公司在香港聯交所主板上市的請示，核准其發行不超過3,968,025,500股境外上市外資股，每股面值1元人民幣，全部為普通股。

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陽光保險為內地民營保險服務集團，透過陽光人壽經營壽險和健康險業務，提供人壽保險、健康保險和意外保險等約130種產品；主要通過陽光財險經營財產險業務，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過4,000種財產險產品；及主要通過陽光資管對保險資金進行運用管理。

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去年總保費收入為1,017.59億元人民幣，按年增9.93%，盈利為58.83億元人民幣，按年升4.7%。陽光保險聯席保薦人包括華泰金融、中金、瑞銀及建銀國際；稍早前有指, 陽光保險計劃集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

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記者：張以正