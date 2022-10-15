  • 29°C
香港時間 : 20221015日 (週六) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港新加坡撞期舉行金融科技節掀競爭？ 許正宇：不怕競爭 只怕自己不爭氣

股樓投資 17:49 2022/10/15

分享：

分享：

香港金融科技周將於本月底舉行，但同時間新加坡亦將舉行金融科技節，由於近期不少企業因香港防疫措施而轉投落戶新加坡，從而掀起兩地競爭之說。財經事務及庫務局局長許正宇出席電台節目時表示，香港與新加坡最不同的地方是香港有國家支持，有依靠國家面向世界的獨特優勢，並直言香港不怕競爭、只怕自己不爭氣，認為要用好自身優勢。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

    點擊圖片放大
    +8
    +7


許正宇估計香港金融科技周將有2萬名參加者，至於說到會否豁免海外參加者來港後的限制，則表示會跟現有機制處理及按整體疫情考慮。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股

上一篇文章

【新股IPO】澳亞集團已遞交來港上市申請 目前奶牛存欄達11.14萬頭

下一篇文章

澳門擬將數字貨幣 納入法定貨幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
瑞銀全球房地產泡沫榜出爐　香港仍是亞洲第一　世界排名跌至第五
瑞銀全球房地產泡沫榜出爐　香港仍是亞洲第一　世界排名跌至第五
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
【有相睇】逾百萬靚裝海景戶減價150萬沽　移民業主3年蝕240萬
【有相睇】逾百萬靚裝海景戶減價150萬沽　移民業主3年蝕240萬
【英鎊危機】英國財相關浩霆被撤職 英鎊跌穿1.12
【英鎊危機】英國財相關浩霆被撤職 英鎊跌穿1.12
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款