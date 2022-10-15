香港新加坡撞期舉行金融科技節掀競爭？ 許正宇：不怕競爭 只怕自己不爭氣

香港金融科技周將於本月底舉行，但同時間新加坡亦將舉行金融科技節，由於近期不少企業因香港防疫措施而轉投落戶新加坡，從而掀起兩地競爭之說。財經事務及庫務局局長許正宇出席電台節目時表示，香港與新加坡最不同的地方是香港有國家支持，有依靠國家面向世界的獨特優勢，並直言香港不怕競爭、只怕自己不爭氣，認為要用好自身優勢。

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許正宇估計香港金融科技周將有2萬名參加者，至於說到會否豁免海外參加者來港後的限制，則表示會跟現有機制處理及按整體疫情考慮。

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記者：張以正