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【新股IPO】澳亞集團已遞交來港上市申請 目前奶牛存欄達11.14萬頭

股樓投資 18:15 2022/10/15

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澳亞集團已向港交所遞交來港主板上市申請，並已聘任中金公司和DBS為聯席保薦人為。根據澳亞集團初步招股文件顯示，公司營業收入由2019年的3.52億美元增至2021年的5.22億美元，年複合增長率為21.9%；淨利潤從2019年的7460萬美元增至2021年的1.05億美元，年複合增長率為18.4%。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

目前，澳亞集團的奶牛存欄達11.14萬頭，為多元化的客户羣提供優質原料奶，包括全國及地區領先的乳製品製造商蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業、佳寶和卡士，以及新興乳製品品牌元氣森林和簡愛。此外，肉牛業務與原料奶業務協同運作，肉牛存欄達到2.82萬頭，2021年實現營收5050萬美元，佔總營收的9.7%。

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根據弗若斯特沙利文的資料，澳亞集團每頭成母牛的平均產奶量自2015年至2021年連續七年位居中國第一，並且其原料奶的脂肪含量、蛋白質含量、菌落總數及體細胞數等質量指標也高於市場標準。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

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記者：張以正

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