【著數優惠】麥當勞推全新豬扒扭扭粉配酸甜蕃茄濃湯 手機App再送減3元優惠

蕃茄湯底一向是港式早餐人氣之選,深受大朋友、小朋友歡迎。由星期一(17日)起,麥當勞蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐再次登場,濃郁蕃茄湯加上彈牙扭扭粉,還有全新豬扒扭扭粉(蕃茄濃湯)加盟麥當勞早餐大家庭,為大家帶來「暖 Love Love」morning!

麥當勞蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐共有三款選擇,全系列均以香濃蕃茄湯配上鮮甜粒粒粟米,以新鮮滋味喚醒您的味蕾!全新豬扒扭扭粉(蕃茄濃湯)配以原塊香嫩豬扒,加上暖胃蕃茄濃湯,令人垂涎欲滴!板燒雞腿扭扭粉(蕃茄濃湯)同步回歸,選用嫩滑多汁的原塊去骨雞腿,啖啖肉的組合讓大家過一個大滿足的早上。

▼ 點擊圖片放大

以上兩款扭扭粉均可以3元加配軟嫩蒸蛋,讓大家可以自由搭配心水組合!而豬柳蛋扭扭粉(蕃茄濃湯)以熱辣辣豬柳加上軟嫩蒸蛋,味道口感豐富,帶來多重滋味。就連女神 Chloe So 都以蕃茄濃湯扭扭粉系列做早餐,她更邀請大家一起跟她做暖身操,記得緊 貼 Chloe So 的 Instagram 睇示範,齊齊玩Warm Up Dance Challenge暖暖身,過一個「暖 Love Love」morning。

同日起,麥當勞App亦會推出全新「豬扒扭扭粉(蕃茄濃湯)減3元」優惠,讓 大家可以優惠價 Warm Up 自己,好好迎接新一天!

同場加映:【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

同場加映:【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者:張以正