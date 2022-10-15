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【著數優惠】麥當勞推全新豬扒扭扭粉配酸甜蕃茄濃湯 手機App再送減3元優惠

股樓投資 19:13 2022/10/15

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蕃茄湯底一向是港式早餐人氣之選，深受大朋友、小朋友歡迎。由星期一（17日）起，麥當勞蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐再次登場，濃郁蕃茄湯加上彈牙扭扭粉，還有全新豬扒扭扭粉(蕃茄濃湯)加盟麥當勞早餐大家庭，為大家帶來「暖 Love Love」morning！

麥當勞蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨套餐共有三款選擇，全系列均以香濃蕃茄湯配上鮮甜粒粒粟米，以新鮮滋味喚醒您的味蕾！全新豬扒扭扭粉(蕃茄濃湯)配以原塊香嫩豬扒，加上暖胃蕃茄濃湯，令人垂涎欲滴！板燒雞腿扭扭粉(蕃茄濃湯)同步回歸，選用嫩滑多汁的原塊去骨雞腿，啖啖肉的組合讓大家過一個大滿足的早上。

    點擊圖片放大

以上兩款扭扭粉均可以3元加配軟嫩蒸蛋，讓大家可以自由搭配心水組合！而豬柳蛋扭扭粉(蕃茄濃湯)以熱辣辣豬柳加上軟嫩蒸蛋，味道口感豐富，帶來多重滋味。就連女神 Chloe So 都以蕃茄濃湯扭扭粉系列做早餐，她更邀請大家一起跟她做暖身操，記得緊 貼 Chloe So 的 Instagram 睇示範，齊齊玩Warm Up Dance Challenge暖暖身，過一個「暖 Love Love」morning。

同日起，麥當勞App亦會推出全新「豬扒扭扭粉(蕃茄濃湯)減3元」優惠，讓 大家可以優惠價 Warm Up 自己，好好迎接新一天！

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

 

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記者：張以正

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麥當勞 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） IPO 港股

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