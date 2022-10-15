港股熊彈後或再尋底 方德霑教路「442陣式」吸增長股和高息股 2成現金等撈底

大市反反覆覆，上周曾重上18000點關口，轉頭又跌穿17000點，更一度跌至11年低位，投資者心情猶如坐過山車。中國通海資產管理首席投資總監方德霑接受本刊訪問時表示，目前判斷大市見底，似乎言之尚早，關鍵還看美國通脹何時加快回落，以及內地「二十大」後的政策方向。因此，他提出「442」投資陣式，着重攻守兼備，高息股與增長股各佔四成，最後保留兩成現金作撈底之用。

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方德霑相信，港股回勇很大機會只屬熊市反彈，更可能是個逃生門，建議大家保守一點為妙。換言之，錯過低位入市的讀者，倒不如先留彈藥，等待下一次機會。「現在博大市見底的難度很高，始終有兩大難題，要等10、11月才會清晰，一是美國通脹，二是國內的政策面，大市反彈多少很視乎這兩個負面因素如何發酵。」

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無可否認，目前宏觀環境的不確定性太高，一旦美國的通脹失控，有機會演變成全球性衰退。策略上，他提出了「442」的投資陣式，組合講求穩守待攻，除了核心持股之外，還要留有一手，作撈底之用。他解釋：「這一刻，我們會持有20%現金，40%高息股，以及40%具增長概念的股份，若看中，是有機會升1倍的增長股。當美國之後步入衰退，聯儲局掉頭減息，我們會買回電能實業（00006）、香港寬頻（01310）、領展（00823）等股份，類似一些多元資產基金買入長期債券的做法，因久期（Duration）愈長對息口敏感度愈高，而且這類股份跌得很厲害，近乎『腰斬』，都是不錯的目標。」

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依據他的揀股策略，具備以上條件的股份，明顯較多屬傳統類型的企業，如一些擁有政府定單，可受惠現有客戶的持續性，如煤碳股是其一，不止派息高，加上資源價格高企，猶如印銀紙一樣。但值得注意是，一些新經濟股如電動車須特別小心，皆因目前有愈來愈多電動車品牌，品牌之間的競爭激烈，有機會掀起價格戰。更何況，如果有些初創公司一直沒有盈利，又無現金流，這類企業在當下環境便會相當困難。

他又提醒大家熊市「陰跌格」，尤其注意股份的流通性，對一些市值較小的中細價股，須抱有戒心。對於增長股，方德霑看好長飛光纖（06869）、中集安瑞科（03899）和高偉電子（01415）三隻股份。

另一方面，作為組合的防守部分，高息股不容忽視。方德霑表示，有不少股份動輒派10厘股息，在現今動盪的市況下，多少會提供抗跌力，而煤炭股是值得留意的收息股之一。據彭博綜合預測，中國神華（01088）、中煤能源（01898）、兗礦能源（01171）今年息率介乎7至13厘。

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記者：張以正