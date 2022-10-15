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【二十大前瞻】 「二十大」將向市場釋出確定性 中國經濟靠基建突圍

股樓投資 20:23 2022/10/15

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瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，「二十大」會議關乎中央領導班子的任命，將向市場釋出確定性，「一旦確定後，大家關注焦點就是今後5年怎樣發展」。據她觀察，最近已有一系列高鐵項目正在推進，10月開工的里數達1,000多公里，投資額超過1萬億元人民幣，相信基建投資將是「穩增長」的最大推手。

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外圍方面，在美國通脹數據出爐後，市場對聯儲局加息預期急升，預估年底息口見4厘以上的機會率已在九成以上。胡一帆說：「現在聯儲局是鐵了心，以增長作為代價，要把通脹拉下來。」由於通脹與加息的陰霾未散，她建議讀者要防範下行風險，做好現金管理，尋找防守性高，有條件派息的資產，為年內的投資要訣。

到底「二十大」是否會成為轉捩點？瑞銀指，這是近年來最重要的一次會議，市場普遍認為國家主席習近平將延續第三個任期，其他高層人事變動也備受關注。這次會議的重要性以及後續人事任免事項，可能是最近幾個月政治議程的重中之重，在一定程度上解釋了為何在面對挑戰之際，未見任何重大政策調整或支持的原因，加上「二十大」通常不會涉及短期政策議題，而是聚焦於領導層換屆和中央政府的長期發展戰略。因此，會議不太可能宣布任何重大刺激或寬鬆措施。

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基建可謂今後一個重點工程。胡一帆指出，「今年財政政策還是會保持一個比較大的推動力，我覺得對基建的投資，今年發債是3.6萬億元人民幣，還有之前沒用完的1萬億元人民幣，一共是4.6萬億元人民幣，下半年在基建推動上面，還是會保持相當的韌性，從8月中下旬到9月，已經看到一系列的高鐵項目在繼續推進，也看到10月開工的里數高達1,000多公里，而且開工是會持續4至5年，我們現在初步預估20多個項目，可能投資額將會超過1萬億元人民幣，並且中國高鐵預計從2020年的3.8萬公里至2025年要到5萬公里，這1.2萬公里會成為推手，另外城際間的鐵路和智慧城市，也是今後的一個方向。至於財政方面也見到今年增加投資減稅減費，我覺得也是對推動市場起了比較大的支撑作用。」

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貨幣政策方面，她預期下半年可能還會降準1至2次，特別是在年底，流動性相對比較緊的時候，也會有1至2次的降準，至於減息是否有可能，就視乎市場需要，如果相對來講，市場對信貸的需求比較疲弱的話，不排除會有減息的可能性，「我覺得短期內政策面還是會比較有支持，明年中國國內生產總值（GDP）增速可能會回到5%，在今後的5至10年當中，除了基建相對保持比較韌性之外，還有製造業，比如說晶片、新材料、大飛機、機械設備及農業機械，我覺得也是今後一個比較主要的投資方向，也會對今後GDP的增長，起到比較大的支撑作用。」

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記者：張以正

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