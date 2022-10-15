【二十大前瞻】瑞銀胡一帆：中國最壞情況已過 綠色經濟領域將受益綠色經濟持續政策支持

中國經濟前景未明，不過瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆認為中國最壞的情況已經過去，「最差是甚麼時候？就是今年第二季，當時GDP增長跌到0.4%，然後到6月再出現一個非常強勁的反彈，到7月又稍微回調了一點，「我覺得投資還是有韌性，特別是基建投資，但房地產投資則會繼續差，但是下半年一定比上半年好，因為去年的基數比較低。現在我們看到高頻數據，比如說房屋銷售從上半年的30%下滑，現在是20%的下滑，不是說好，但是至少比上半年好一點。」

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鑑於此，她覺得下半年經濟增長不論是比較保守的3%預測，或是比較樂觀的4%預測，都肯定是一個從0.4%最低點的反彈，「所以今年全年的GDP增長，我們現在看是3%至3.5%左右，當然跟政府的5.5%目標還有些差距，但今年政府對於GDP增長的容忍度還是很高，低一點就低一點，因為全球都在往下調，所以也沒必要做一個全面的刺激。其實主要還是看今年的GDP抓手在那裏，因為消費確實和疫情反覆有關係。」

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雖然未知「二十大」之後會怎樣，不過胡一帆提到在10月16日之後，相信會有幾方面出現不同，「首先我們不覺得會有很多政策會宣布，如之前講中央的容忍度還是比較高，而且也不覺得要強刺激，因為強刺激之後總是有後遺症，但是市場對經濟的信心會回升，因至少領導層確定了，今後5年知道大家同舟共濟往一個方向，我覺得對給市場帶來很多信心，卻不見得一定要公布甚麼政策。」縱觀以上分析，「二十大」之前又該如何布局？瑞銀預期會議上將針對經濟目標和各種疑慮推出統籌協調的措施，因此建議在「二十大」之前緊跟中國的政策重點。

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然而，中國股票在本季度表現落後，MSCI中國指數在第二季下半段跑贏全球股票後，第三季下挫近12%，而其他亞洲（日本除外）市場平均反彈7%。盡管市場持續低迷，不過有些行業始終受惠於政策或具備良好的經營環境而可看高一綫。瑞銀重點關注享有政策支持而且企業獲利具有韌性的行業，電動汽車就是其中一個典型例子。

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「我們預計中國對電動汽車行業的政策支持將今年內持續，有利於整個供應鏈。上游企業的獲利能力應會回升，強勁的產銷量增長前景也意味着未來獲利增速可期。綠色經濟的其他領域也將受益於持續的政策關注，最近走弱之後，可再生能源營運商的估值浮現吸引力，遲來的補貼款有望成為短期上漲催化劑。太陽能設備製造商也將受益於上游原材料價格在今年晚些時候回落。」

內地爛尾樓風波未了，市場對內房自然有戒心。胡一帆亦指內房仍要經歷一個長時間的調整，就說樓價不會再像過去20年一樣只升不跌，其次在人口結構調整，需求也出現轉變，比如不同情況對樓房的需求也不同，如物流的需要增加，現在很多人會在家工作，亦會對空間需求不同，如住在郊區的可能要地大一點等。此外，開發商也出現了一個配套化的改變，從前可能把樓建完就結束，現在則可能要有其他配套，如醫院、學校、社區服務等，「這些在將來可能更重要，所以我覺得不是房地產不行，但在發展上一定會放慢速度，像原來那種以高槓桿速度擴張的時代已經過去，將來發展會更多元化，以及更個性化，甚至乎行業會出現整合，那些負債過高的房企會撑不下去，可能就要把資產賣掉，這個行業我覺得也會，因為中國的競爭是很殘酷的，製造業經歷了多少輪的整合，房地產基本上沒整合過，過去都沒怎麼聽到大地產商真正倒下，每次叫一叫，政府就支持，所以我覺得這個行業的整合也開始來。」

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記者：張以正