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贛鋒鋰業預計首三季淨利同比增478%至519% 至143億至153億元人民幣

股樓投資 22:44 2022/10/14

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贛鋒鋰業公布，預計今年首三季度淨利潤143億至153億元人民幣，按年增長478.29%至518.73%；第三季度淨利潤70.46億至80.46億元人民幣，同比增長567.19%至661.88%。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

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公告指，鋰鹽產品價格維持在較高水平，公司鋰鹽產品銷量和銷售均價同比增長，公司鋰電池板塊新建項目陸續投產、產能逐步釋放，故公司的經營性業績同比大幅增長。根據公司第二季度淨利為37.28億元人民幣，按此推算預計第三季度淨利環比增長為89%至116%。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

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記者：張以正

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贛鋒鋰業（01772） 贛鋒鋰業（深：002460） 港股

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