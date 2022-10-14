贛鋒鋰業預計首三季淨利同比增478%至519% 至143億至153億元人民幣

贛鋒鋰業公布，預計今年首三季度淨利潤143億至153億元人民幣，按年增長478.29%至518.73%；第三季度淨利潤70.46億至80.46億元人民幣，同比增長567.19%至661.88%。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

公告指，鋰鹽產品價格維持在較高水平，公司鋰鹽產品銷量和銷售均價同比增長，公司鋰電池板塊新建項目陸續投產、產能逐步釋放，故公司的經營性業績同比大幅增長。根據公司第二季度淨利為37.28億元人民幣，按此推算預計第三季度淨利環比增長為89%至116%。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正