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有盈退休：「做生意﹖咪搞我！」

名人薈萃 00:15 2022/10/15

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去年整整一年，身邊不少做中小企的老友，決定「冚旗拉閘」，因覺得蝕落去，遙遙無期。肯定，這情況極為普遍，故弄得香港通街「吉舖」。


本來，以為捱過最最「嚴冬」的一段日子，開始「0+3」，而「0+0」也在望，理應人人見到曙光，準備大展拳腳？

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

一沉百踩 債主臨門


原來不是！近日，繼續有做食肆老友投降，不單蝕到眼光光，更被入稟追租追差餉追水電費。「咁追法，見晒報，真係『渴撻撻』。」原本未來追債的其他債主，見老友捱不住，勢必鬥快入稟，以免「執輸」。最慘的是，連銀行也可能隨時立即停止借貸，甚至反轉，大力Call loan。於是，本來仍可以周轉一下Buy time翻身的，也被追到破產！


小弟算做過生意，失敗後，絕對不敢再試。不過，內心暗暗佩服成功的生意人。深知，他們根本並非「正常人」。因為做生意的艱辛及壓力，絕非一般打工仔可想像。


當年筆者並非做甚麼大生意，只是簡簡單單開間小型菜館，但遇到煩惱之多，已令人極之頭痛，促使筆者從此謝絕幻想做生意人。

生意難做 如履薄冰


開一間菜館，月租十多廿萬元，連「燈油火蠟」各類支出，若無90萬元生意額難以維持。意即，每日至少做3萬元生意。如此，若遇上打風紅雨黑雨，被逼關門，一日便沒有了3萬元收入，10日就沒有了30萬元生意！過去3年，你說有多少天商舖能正常營業？

好了，打開門做生意，各類麻煩人士必定上門。爛仔明刀明槍收「陀地」保護費，也有在你門口「搞搞震」軟性勒索。報警？爛仔坐低食碗麵，賴着不走，消磨一晚時間，哪裏有犯法？總之，他們就有能示意你「磅水」！

搞定外邊麻煩人士，到廚房蠱惑廚師出招。若不是偷食材，便是等全廳客滿才來鬧着要加薪，否則即「掟鑊鏟」！清潔阿姐也會隨時不幹。如此一來，哪個去洗廁所、洗碗、拖地，甚至通渠？又是——老闆！


「老闆」這個角色，難度之高，非常嚇人，留給夢想發達者去試可也。

 

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

 

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責任編輯：陳詠妍

 

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