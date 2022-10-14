【天齊鋰業】天齊鋰業發盈喜 預計今年首三季淨利同比增長27.69倍至30.90倍 達152億至169億元人民幣

天齊鋰業發盈喜，預計今年首三季度淨利潤152億元至169億元人民幣，同比增長2768.96%至3089.83%；預計第三季度淨利潤50億元至65億元人民幣，同比增長1026.1%至1363.92%。

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公司預計報告期內的營業收入較去年同期大幅上升，主要原因是受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響；期內主要鋰產品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。

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記者：張以正