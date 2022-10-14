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【內房危機】 內房銷情未見復甦 世茂首9個月銷售額按年大跌7成

股樓投資 21:45 2022/10/14

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再有內房公布9月銷售數據。周五（14日）世茂集團（00813）公布，9月合約銷售額約為80億元（人民幣，下同），按年下跌64.6%；合約銷售面積49.7萬平方米，按年減少61.3%；月內平均銷售價格為每平方米16,098元。

同場加映﹕【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

公司又指，今年首9個月，累計合約銷售總額約647.9億元，按年跌70.8%；累計合約銷售總面積401.4萬平方米，按年跌67.9%，平均銷售價格為每平方米16,144元。

內地樓市持續低迷，早前中指院數據顯示，今年首9個月實現過千億元銷售額的內地房企只有15間，按年少12間，實現過百億房企錄得100間，亦按年少48間。

【中美角力】 中聯通、太平洋網絡等中資電訊 被美國納入國家安全威脅名單【見下頁

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記者：郭秀慧

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民企內房股 港股 世茂集團（00813）

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