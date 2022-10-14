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【新股IPO】潤歌互動2422下周日掛牌 暗盤升53% 一手帳面賺1360元

股樓投資 22:00 2022/10/14

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內地營銷服務提供商潤歌互動（新上市編號：02422）將於下周一（17日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，該股暗盤高開9.4%報0.7元，最高曾見0.99元，暗盤收市報0.98元，較招股價0.64元升53.1%，以每手4000股計，一手帳面賺1360元。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

潤歌互動是次上市共發售2.5億股，並已引入引入Fighton Asia為基石投資者認購2343.6萬股；其中10%公開發售錄得超額認購13倍，一手中籤率50%，其招股價範圍介乎0.64至0.8元，並以招股下限定價。

    點擊圖片放大
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集資所得主要用作用支持SDK開發及擴展集團的廣告投放服務業務、透過Rego虛擬商品平台採購及交付經擴大的虛擬商品組合，以及用於收購從事營銷及/或相關運營公司等。上市獨家保薦人民銀資本。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

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記者：張以正

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