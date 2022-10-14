【美股焦點】SpaceX創辦人馬斯克表示 無法無限期資助烏克蘭Starlink網絡

馬斯克（Elon Musk）周五（14日）表示，SpaceX 不能「無限期地」為烏克蘭的Starlink 互聯網服務提供資金。

馬斯克在Twitter稱，SpaceX 並沒有要求收回過去的費用，但也不能無限期地為現有系統提供資金，以及繼續發送數千個衛星天綫，因在烏克蘭部署的天線，網路用量比普通家庭多100倍。

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馬斯克補充，Starlink每月花費近2,000萬美元，用於維持烏克蘭的衛星服務，至今亦已花費約8,000萬美元在烏克蘭及支持 Starlink。

在此之前，馬斯克曾提議烏克蘭割讓領土以結束戰爭，一度惹起爭議。

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撰文：何珊如