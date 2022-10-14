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【美股焦點】SpaceX創辦人馬斯克表示 無法無限期資助烏克蘭Starlink網絡

環球政經 21:45 2022/10/14

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馬斯克（Elon Musk）周五（14日）表示，SpaceX 不能「無限期地」為烏克蘭的Starlink 互聯網服務提供資金。

馬斯克在Twitter稱，SpaceX 並沒有要求收回過去的費用，但也不能無限期地為現有系統提供資金，以及繼續發送數千個衛星天綫，因在烏克蘭部署的天線，網路用量比普通家庭多100倍。

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

馬斯克補充，Starlink每月花費近2,000萬美元，用於維持烏克蘭的衛星服務，至今亦已花費約8,000萬美元在烏克蘭及支持 Starlink。

在此之前，馬斯克曾提議烏克蘭割讓領土以結束戰爭，一度惹起爭議。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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