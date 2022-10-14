【美股焦點】華爾街知名空頭David Rosenberg：明年美國通脹會低過3%

華爾街知名空頭、研究機構 Rosenberg Research 創辦人David Rosenberg表示，明年美國通脹會降至3%以下，現正醞釀一場經濟風暴，明年將是非常非常艱難的1年。

David Rosenberg接受《BNN Bloomberg》訪問時警告，如果聯儲局繼續收緊貨幣政策，可能會導致房價下跌，並引發銀行業的信貸緊縮，還可能削弱消費者信心和支出，延長經濟低迷時期。

David Rosenberg指，供應商交貨延遲已經回到疫情前水平，大宗商品價格也跌入熊市，運費急劇下跌，與此同時美國勞動力市場也正在走軟。

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David Rosenberg繼稱，據它們的模型預測，未來12個月整體通脹率將從現在的8%以上，下降至3%以下，但等到那時再挽救經濟已經為時已晚，因聯儲局已經矯枉過正。

David Rosenberg指出，聯儲局在被批評應對通脹的反應太慢後，出現了「一朝被蛇咬，十年怕草繩」的心態，因此其行為可能已經「矯枉過正」。

David Rosenberg警告投資者，不要指望一旦聯儲局再次採取寬鬆貨幣政策，股市就會立即反彈。他認為，市場將在低位一段時間，預測2023年底至2024年初，市場才會觸底。

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撰文：黃苑筠