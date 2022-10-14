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【中石化 386】傳中石化重啟分拆銷售公司上市計劃 集資額達50億美元 或在香港上市

股樓投資 21:24 2022/10/14

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據路透旗下IFR引述消息人士指，中石化（00386）計劃重啟分拆旗下包括營運加氣站及便利店的銷售公司上市的計劃，正與潛在顧問機構進行早期可行性研究。報道又指，預計是次分折將於2023年後期進行，視乎市場情況而定，而香港將是其中一個上市地點選項，或至少集資50億美元，但仍未有最終決定。

同場加映﹕【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

據中石化上半年業績報告顯示，集團旗下擁有超3萬個油站及近2.8萬間便利店，其銷售公司淨利潤達127.7億元人民幣。值得留意的是，早於2014年9月，中石化已提出分拆銷售公司上市，當時獲騰訊控股（00700）、中國人壽（02628）、復星國際（00656）等25家境內外投資者，斥1,070.9億元人民幣認購旗下銷售公司近3成股權。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 金科服務午後復牌急升逾3成【見下頁

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記者：郭秀慧

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中國石油化工股份（00386） 分拆 港股 集資

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