【能源供應】德國前總理默克爾：不後悔當時對俄能源政策

因俄烏戰爭導致西方能源供應緊張，有批評人士稱，德國前總理默克爾（Angela Merkel）的政策使得德國，即歐洲最大的經濟體過於依賴俄羅斯的天然氣。默克爾周四（13日）表示，自己對其執政期間的能源政策和俄羅斯採取的方針並不後悔。

根據數據，去年德國的天然氣進口55%來自俄羅斯，主要原因為默克爾尋求與俄羅斯的貿易關係，並支持備受爭議的北溪2號管道，即使在 2014 年俄羅斯已吞併克里米亞。

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而談到德國的現時能源政策，默克爾表示，俄羅斯的野蠻入侵現在帶來了變化，這是一個轉折點。對於其執政時的能源政策，默克爾回應：「在這方面，我一點也不後悔做出的決定，相反，我相信從當時的角度來看這是正確的。」她補充，廉價的俄羅斯天然氣讓德國能夠推進逐步淘汰核能和煤炭。



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撰文：何珊如