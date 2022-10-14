【美股業績】花旗上季收入及純利均勝預期、惟投行業務表現欠佳　早段升1.3%

▲ 【美股業績】花旗上季收入及純利均勝預期、惟投行業務表現欠佳

周五美股有多家大型金融股公布業績，摩根大通及摩根士丹利表現好壞參半，最新公布季績的花旗（美：C）令市場有驚喜，上季收入按年上升6%至185.1億美元，較市場預期的182.5億美元為佳，期內每股盈利為1.63美元，雖較去年同期2.15美元下跌25%，仍遠高於預期1.49美元。

花旗股價早段升1.3%，報43.53美元。

花旗表示，每股盈利出現顯著下跌，主要由於個人銀行和財富管理（PBWM）貸款增長以及運營費用增加導致信貸成本上升。雖然季度收入超市場預期，但投行業務季度收入僅6.3億美元，遠低於市場10.7億美元。

花旗行政總裁Jane Fraser指，銀行業務是受宏觀環境影響最大的業務，主要受交易流量減少及市場併購意願降低影響，但亞洲以外收入有所上升，美國個人銀行業務進一步鞏固了公司增長，並會繼續縮減在俄羅斯的業務。

相關文章：【美股業績】摩根士丹利上季收入純利均遜預期 加息影響企業收購及上市時機 盤前跌逾2%

【美股業績】摩根大通第三季純利跌17%仍勝預期 盤前升2% 加息累及投行業務表現

編輯：葉志偉