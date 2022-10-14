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三年SSD禁售期剛過即沽　泓景臺高層三房業主帳蝕127萬

股樓投資 20:32 2022/10/14

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西九四小龍之一的長沙灣泓景臺，錄得蝕讓買賣。美聯物業周鍵喬說，泓景臺2座高層B室，實用面積682平方呎，三房一套間隔，日前以1,208萬元易手，實用呎價約17,713元，業主持貨3年，現帳面蝕127萬元離場。

周鍵喬透露，單位原叫價1,300萬元，放盤約個半月後，減價至1,230萬元，即吸引換樓客承接，終議價至1,208萬元成交，累計減幅達92萬元。 

資料顯示，原業主於2019年5月以1,335萬元購入上址，趁3年禁售期剛過，即賣樓套現，現帳面蝕約92萬元離場。 

延伸閱讀【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人 勁減370萬賣樓 三房套呎價僅14580元 創屋苑新低【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

長沙灣 泓景臺 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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