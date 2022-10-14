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【餓「新」嘗啖＠iM網】波折重重 總算遇上——山東菜

名人薈萃 22:19 2022/10/14

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聽說灣仔開了間「齊魯家宴」，向來甚少吃山東菜，飯腳們興致勃勃相約齊齊去吃魯菜，十天前的約定，大家準時赴會，臨門一腳，電話響起，傳來友人慌張的聲音：「原來今晚我們無人訂座，無位。」美麗的誤會，個個以為對方預訂，結果齊齊落空，晴天霹靂的掃興，叫各自站在街上的我們無語。幸好友人立即致電常老闆，老闆雖然騰不出座位，但馬上安排我們到旗下鰂魚涌的另一家山東菜——匯泉居。就這樣，被動地選擇了該晚的餐廳，總算仍是山東菜。

跟着地址來到太古坊，又是一番千尋百訪，才找到隠於鬧市小巷的匯泉居，古色古香的傳統中菜格局，予人時光倒流的感覺，與新式小店、酒吧林立的太古坊成強烈對比，或者該說是這一帶的奇葩，也是非常特別的相遇。

山東菜又稱魯菜，是中國著名的「四大菜系」之一，魯菜源遠流長，早在春秋時期已有記載，宋代以後成為北方菜的代表。明、清兩代，魯菜為宮廷禦膳主體，極大地影響了北京、天津、河北和東北的菜式，是北方菜的基礎，故一些北方名菜均可見魯菜的踪影。至於山東的傳統名菜當然不只是餃子和大飽，還有糖醋黃河鯉魚、蔥燒海參、木須肉、扒原殼鮑魚、九轉大腸、濟南烤鴨、拔絲地瓜、四喜丸子、博山酥鍋等。滿漢全席，山東菜可是佔了泰半。

這晚吃的雖不全是山東菜，但也見識了山東菜的真面目，和山東人常老闆的熱情。先來一道山東涼菜，其實就是山東沙津. 青瓜絲、豬耳絲、木耳絲、菜甫、海蜇等混以蔥蒜等調味，吃起來清新清爽，雖是涼菜，卻有微溫，甚有特色。

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看似平平無奇的素鵝亦十分出色，煙燻味濃，拌以特製的醬汁，更能提升層次，內裏有蘿蔔絲和蕃茄做的餡，增添清新口感。

再來醬豬雜拼盤和色澤金黃的八旗子弟炸雞，味道香酥裡內嫩，好吃。不過最令友輩們起哄的，要算是他們烤半，外皮薄脆、內裏鮮嫩多汁，調味料放得剛好，不奪味但不會太膻， 香味十足。據常老闆介紹，其選用的是羊腩肉，故肉質柔軟，肥瘦適中，皮又煎得夠香脆，不蘸任何香料及醬汁已很滋味，再灑點孜然粉，香味進一步提升，層次更高豐富。

值得一提的還有他們的大飽，肥肥白白的一大個，有實在感，餃子同大包都是時師傅親手做的皮，皮薄餡多，真材實料，和坊間的不可同日而語。

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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