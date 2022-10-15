【ESG】「衣架一哥」萬美：產品開發考慮整個Life cycle　研廚餘取代傳統塑料做衣架

▲ 「衣架一哥」萬美：產品開發考慮整個Life cycle 研廚餘取代傳統塑料做衣架

全球迎向循環經濟，生活中隨處可見的衣架也不可忽略。「衣架一哥」萬美集團（Mainetti）遠東區總裁戴麟接受本報專訪時表示，萬美由生產至成品後的處理一併考慮，衣架採用回收及環保物料製造，並推出紙製衣架等不同產品，為客戶提供可持續發展的零售解決方案，強調「產品建立一定要走前市場幾年」。

隨科技進步，廚餘也有機再利用，成為材料。萬美正與以色列初創公司UBQ Materials合作，研究將廚餘轉化為可持續性生物化塑料，取代傳統塑料。集團透露，現時仍在解決廚餘發出的氣味，若成功，估計將是「好爆」的物料，也是零售商可負擔的解決方案。

衣架產品全球9成品牌使用

由奢侈品品牌Prada、Gucci，到大型零售商Walmart、Target、馬莎，以至迅銷 （06288） 旗下大眾服裝品牌Uniqlo，都可以看到萬美的蹤影。作為全球最大衣架製造商，戴麟表示，現時全球約90%的品牌均有使用萬美的衣架。

現時環保料備受市場青睞，戴麟指，轉用環保料成本效益高，集團使用的環保料均符合GRS（全球回收標準）及RCS（再循環聲明標準），確保整個生產鏈可認證。物料除了來自採購，也有來自回收。

回收的衣架可重新成為原料

已有逾60年歷史的萬美在環保上也走在前端，集團早於1986年開展衣架回收計劃-Hangerloop，零售商將舊衣架送去配送中心後，萬美會派車運送衣架到再利用中心作分類，若衣架不能再重用，便會將其變為膠粒，成為生產原料，目前重用及再利用比例約五五比。

「市場通常重視生產成本，但卻沒有有思考成品後的處理，萬美作產品開發時，已考慮整個Life cycle（生命周期）」

紙衣架佔萬美銷量不足一成

除了膠衣架，萬美3至4年前開始生產紙衣架，惟現時佔衣架銷量不足一成。戴麟指，紙衣架可承受力度較低，故大多用於鞋類、嬰兒服飾及細小裝飾。不同於膠衣架可不斷重用，紙衣架使用周期較短，溫度及濕度影響下，平均壽命為3至6個月，且成本較膠衣架貴兩至三倍。不過，紙可在1年內完全分解，為一大優點。

雖然紙衣架並未廣泛應用，但戴麟指，有來自亞洲的大型品牌積極考慮選用紙衣架。目前紙衣架只在中國生產，因應市場需要，未來可能會在印度及孟加拉設廠。

記者：袁諾曦

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