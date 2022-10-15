  • 25°C
香港時間 : 20221015日 (週六) 09:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】「衣架一哥」萬美：產品開發考慮整個Life cycle　研廚餘取代傳統塑料做衣架

股市 09:00 2022/10/15

分享：

分享：

「衣架一哥」萬美：產品開發考慮整個Life cycle　研廚餘取代傳統塑料做衣架

全球迎向循環經濟，生活中隨處可見的衣架也不可忽略。「衣架一哥」萬美集團（Mainetti）遠東區總裁戴麟接受本報專訪時表示，萬美由生產至成品後的處理一併考慮，衣架採用回收及環保物料製造，並推出紙製衣架等不同產品，為客戶提供可持續發展的零售解決方案，強調「產品建立一定要走前市場幾年」。

隨科技進步，廚餘也有機再利用，成為材料。萬美正與以色列初創公司UBQ Materials合作，研究將廚餘轉化為可持續性生物化塑料，取代傳統塑料。集團透露，現時仍在解決廚餘發出的氣味，若成功，估計將是「好爆」的物料，也是零售商可負擔的解決方案。

衣架產品全球9成品牌使用

由奢侈品品牌Prada、Gucci，到大型零售商Walmart、Target、馬莎，以至迅銷 （06288） 旗下大眾服裝品牌Uniqlo，都可以看到萬美的蹤影。作為全球最大衣架製造商，戴麟表示，現時全球約90%的品牌均有使用萬美的衣架。

現時環保料備受市場青睞，戴麟指，轉用環保料成本效益高，集團使用的環保料均符合GRS（全球回收標準）及RCS（再循環聲明標準），確保整個生產鏈可認證。物料除了來自採購，也有來自回收。

回收的衣架可重新成為原料

已有逾60年歷史的萬美在環保上也走在前端，集團早於1986年開展衣架回收計劃-Hangerloop，零售商將舊衣架送去配送中心後，萬美會派車運送衣架到再利用中心作分類，若衣架不能再重用，便會將其變為膠粒，成為生產原料，目前重用及再利用比例約五五比。

「市場通常重視生產成本，但卻沒有有思考成品後的處理，萬美作產品開發時，已考慮整個Life cycle（生命周期）」

紙衣架佔萬美銷量不足一成

除了膠衣架，萬美3至4年前開始生產紙衣架，惟現時佔衣架銷量不足一成。戴麟指，紙衣架可承受力度較低，故大多用於鞋類、嬰兒服飾及細小裝飾。不同於膠衣架可不斷重用，紙衣架使用周期較短，溫度及濕度影響下，平均壽命為3至6個月，且成本較膠衣架貴兩至三倍。不過，紙可在1年內完全分解，為一大優點。

雖然紙衣架並未廣泛應用，但戴麟指，有來自亞洲的大型品牌積極考慮選用紙衣架。目前紙衣架只在中國生產，因應市場需要，未來可能會在印度及孟加拉設廠。

記者：袁諾曦

專訪全文【按此】

通脹對萬美有何影響？【按此】

相關文章：

【可持續發展】瑞銀：逆市未有窒礙資金流入ESG產品　股票投資取向轉為偏向價值型及防守性行業

零售 品牌 可持續發展 經濟

下一篇文章

【美股收市】美核心零售數據勁　債息即抽上4厘　納指瀉3.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期跌205點　阿里ADR退守70港元關（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌205點　阿里ADR退守70港元關（不斷更新）
【英鎊危機】卓慧思盛傳大改減稅方案、關浩霆提前返英國　英鎊重上8.9算、滙豐開市即彈半成
【英鎊危機】卓慧思盛傳大改減稅方案、關浩霆提前返英國　英鎊重上8.9算、滙豐開市即彈半成
【英鎊危機】卓慧思：將繼續提高企業稅「讓市場相信政府的財政紀律」　侯俊偉接替關浩霆任英國財相（不斷更新）
【英鎊危機】卓慧思：將繼續提高企業稅「讓市場相信政府的財政紀律」　侯俊偉接替關浩霆任英國財相（不斷更新）
【美股收市】美核心零售數據勁　債息即抽上4厘　納指瀉3.1%（不斷更新）
【美股收市】美核心零售數據勁　債息即抽上4厘　納指瀉3.1%（不斷更新）
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【香港樓市】瑞銀發布2022年全球地產泡沫指數　香港排名跌兩位、續排亞洲第一
【香港樓市】瑞銀發布2022年全球地產泡沫指數　香港排名跌兩位、續排亞洲第一
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款