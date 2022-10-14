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【英鎊危機】英國財相關浩霆被撤職 英鎊跌穿1.12

環球政經 20:09 2022/10/14

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早前《泰晤士報》、《BBC》等外媒報導，英國首相卓慧思（Liz Truss）將解僱財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）。其後，關浩霆在Twitter證實有關消息。

卓慧思將於本港時間晚上10時半舉行新聞發布會，預計將公布有關決定。受消息影響，英鎊兌美元大跌1.08%，現在跌穿1.12美元，報1.1192。

報導又指，卓慧思將放棄關浩霆提出的部分經濟措施，並宣布把公司稅從19%上調至25%。

關浩霆今日較早前已從後門進入倫敦唐寧街10號的英國首相官邸，與卓慧思進行緊急會談。

較早前，有報道指英國官員正在討論是否取消小型財政預算案中，當中一些具爭議的措施。關浩霆亦已縮短訪問美國的行程，提早返回倫敦。

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

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撰文：黃苑筠

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經濟 減稅 英鎊 英國

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