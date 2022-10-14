【稅貸戰2022】東亞稅貸息1.32厘　全城最低

▲ 東亞今年減稅貸息，搶綠色炸彈客。

再有銀行搶攻稅務貸款商機，東亞 （00023） 今天（10月14日）新推稅貸，最低稅貸息為1.32厘，以借款額80萬元及12個月還款期計，息率既為全城最低息；更較去年的1.33厘，在一片加價聲中，罕有減價0.01個百分點。

東亞現金回贈 新客最多5千 舊客4千

東亞向全新稅貸客戶現金回贈最多5,000元，現有客戶為4,000元。業界緊盯各行今年大鬥法，搶攻綠色炸彈客。

至今已有3間金融機構出招，包括中銀香港 （02388） 今年爆冷響頭炮，率先於9月29日宣布推出分期「易達錢」稅季貸款，最低稅貸息為1.68厘，以貸款額300萬元及還款期12個月計；較去年首次推稅貸的1.6厘，加價0.08個百分點、或5%。

而大眾財務的稅貸早自上年已推，最近把截止期延至明年3月底，以貸款1萬元及12個月還款期計，息率維持3.58厘，但成功申請的合資格新客，有機獲贈1萬元超市禮券。

那邊廂，4行已摩拳擦掌，擇機應戰，包括華僑永亨、大新 （02356） 及上商，虛擬銀行眾安已打開口牌，無意以鬥平谷客。

過往3年擅打割喉戰的大新、今年會否像去年推1.08厘超低息？大新總經理及零售銀行處副主管鄧子健早前回應本報查詢指，銀行制定稅季貸款的年利率時會考慮加息、以至資金成本上升的因素，但各銀行對稅貸有不同的市場策略，現時難以預測今年整體市場的稅貸利率。

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大新19日推「快應錢」 兼機票獎賞

大新將於下周三（19日）公布全新交稅「快應錢」，除了全新稅貸息率外，更會公布機票獎賞。該行因應香港市民對出外旅遊的熱切期待，希望今年稅貸能助客戶輕鬆解決稅務煩惱，兼與親友同享外遊樂趣。

華僑永亨銀行回應本報查詢指，稅貸一向是該行最熱門的貸款產品之一，將推出稅務貸款早鳥優惠予客戶。今年華僑永亨將提供具競爭力的稅貸息率予優質的客戶，不論貸款金額及客戶類別，均可享最直接的優惠，並以進取及積極的態度回應稅貸市場走勢。



上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉認為，最優惠利率（P）及利息成本有所增加，預計業界今年普遍會調高稅貸息率。可是，個別銀行為積極吸納優質新客，相信仍會提供非常優惠的息率。

另方面，回顧去年，大新以1.08厘為最低息，兩大發鈔行亦高踞平霸榜3甲，分別為渣打香港 （02888） 的1.18厘、中銀香港的1.25厘，撼贏多年的殺價王、即華僑永亨信用財務的1.28厘。

而建行亞洲為1.31厘，星展及東亞齊為1.33厘，恒生 （00011） 1.35厘，花旗、上商及交銀香港同報1.38厘，滙豐（HSBC）則為1.46厘，打入10大最低息榜。

花旗渣打派現金券 財務公司打萬元牌

再者，去年以虛擬銀行眾安（ZA Bank）搶閘推稅貸掀戰幔，旗下「一咬就稅」首推牌面價為1.75厘，其後多次推限時優惠，變相減價，憑優惠券為低劈至1厘。

業界亦各出奇招以禮誘客，傳統銀行中，以花旗及渣打最豪，厚賞現金券4,000元。財務公司則鬥打萬元牌，AEON信貸以現金回贈方式「派錢」，大眾財務向合資格稅貸客獎賞1萬元超市禮券。惟上述兩間「財仔」上年的稅貸息衝破3厘，AEON為3.12厘，大眾財務為3.58厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

