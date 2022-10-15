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新加坡兩校1/4學生升讀牛津劍橋 人數更勝伊頓等英國名校

環球社會熱點 08:05 2022/10/15

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相信絕大部分家長想希望子女成才，能夠入讀頂級大學更是夢寐以求的心願。英國有媒體整合全球院校數據，找出去年成功入讀牛津及劍橋（Oxbridge）學生人數最多的學校。結果顯示，新加坡及英國學校獨攬頭十位。

網民窒《哈利波特》作者無人支持 一句串爆回應 【下一頁】

《電訊報》統計牛津及劍橋大學去年的收生數據，盤點哪些學校最多學生升讀這兩間頂尖學府。結果顯示，頭十位全數是來自新加坡及英國學校的學生，當中有四間屬於英國的公立學校，反映平民學生都可享有力爭上遊機會。

英國西敏公學（Westminster School）去年成為最多學生入讀牛津及劍橋，約198名學生當中，有79人升讀牛津及劍橋，升學率達四成。

其中，新加坡私立男校萊佛士書院（Raffles Junior College）亦擊敗多間英國傳統名校，由去年第4位，迅速躍升至第2位。書院308名學生報讀牛津及劍橋，有77名成功獲錄取。

最多學生升讀牛津劍橋的10大學校排名

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新加坡第3季GDP料錄4.4%增長 避過技術性經濟衰退 【下一頁】

此外，新加坡華僑中學（Hwa Chong Institution）的「牛劍」升學排名亦按年上升一位，位居第6名。華僑中學2021年有53名學生入讀牛津及劍橋，升學率約27%。

至於英國私校伊頓公學（Eton College）排名卻急速下跌，由去年的第3位跌至今年第9位。伊頓公學2020年有68人入讀牛津及劍橋，今年只有47名學生被錄取，升學率僅為24%。

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責任編輯：郭麗明

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