【人才流失】紅杉資本沈南鵬：香港創科過去5年有進步　惟需花更多精力搶頂尖人才

▲ 【金融人才】紅杉資本沈南鵬：香港創科過去5年有進步 惟需花更多精力搶頂尖人才、科學家

紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬在金融學院舉辦的研討會上稱，香港在創科方面已較5年前進步，目前已經有獨角獸公司在香港起步，一部創科企業在香港成立，然後在深圳等內地城市設有研發團隊，管理團隊則留在香港，而香港有頂尖的大學，機械、電腦工程、生物工程等都有世界級的技術。但他亦指出，需要更多專才來港，香港應鼓勵領先的科技公司，不論是來自內地，抑或海外，在港設立分支。他形容這是「雞與蛋」的問題，可以先吸引該些公司來港，以建立能力去吸引人才及提供培訓。

沈又指，香港擁有頂尖的大學，屬當地重要資產，該些大學在各自的領域擁有一些世界上最好的教授，應在該方面繼續加強發展，而這是與世上所有其他大學持續競爭，香港可能應花更多精力來吸引頂級人才、科學家來港。

金管局前總裁、圓幣錢包科技主席陳德霖表示，期待下周特首發布最新施政報告將如何試圖解決人才流失問題，而陳的公司發現非常難招聘到具資訊科技軟件發展技能的人才，故不得不在深圳聘用相關團隊，以吸引全國人才。他認為港府應着手處理人才流失問題。

陳德霖重提98年入市打大鱷 盼香港不重演該段經歷

談到過往曾作出的重大困難抉擇，陳德霖提及1998年亞洲金融風暴介入港股市場，對介入決定感到困難，是因為這是與一向香港奉行的自由市場原則不一致而且矛盾，但當時評估顯示介入市場是唯一方法希望達到金融穩定。而困難的地方亦因為該次介入決定未經過廣泛諮詢、在當時亦是史無前例。若當時不介入，由市場自行處理，會引來金融系統崩潰、聯繫滙率制度消失。

陳續指，當時外滙基金並未有投資股票經驗，而最終於股市和期貨市場入市以解決。他認為這不是值得向任何人推介的經驗，他亦希望香港日後不會重演這些經歷。

▲ 陳德霖表示，外滙基金當年介入股市和期貨市場，不是值得向任何人推介的經驗。（研討會截圖）

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記者：胡學能