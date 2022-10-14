【談保說道】醫療保險保費千變萬化 投保前宜認清個人醫保權益

許多人以看待壽險的態度，來看待醫療保險，這是大錯特錯！鑄成大錯的，要歸咎保險銷售團隊。他們按佣金多寡，把醫療保險放在次等地位來看待，硬把醫療保險，作終身壽險的附加保障利益，混淆投保人的視聽；壽險保障的是單一絕對情況-「瓜老襯」，所以壽險賠償額固定，投保後，並不需要任何有關保障的資料更新，保單清楚訂明，不論「橫死，掂死，點樣死」，甚至乎自我了斷，只需要合約的自殺免責條款已過期，必然得到理賠！

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可是醫療保險合約條款，乃建基於受保風險所計算出的代價。這是以過去式概念，去處理人生的未來健康需要。所保障的醫療需要的情況，以及個人健康的關注，會隨着科技發展，和社會醫療專業利民的普及應用，需要作出更新，保費也絕對不似壽險那樣保證不變。

醫保保費調整的原因

醫療保險的保費千變萬化。隨着年齡增長，受保人出現醫療需要的機會必然增加，因而引申出各種風險費用，其中包括醫療服務費用的通脹，以及覆蓋新的醫療科技，為受保者提供多保障利益。更重要的就是，整體索償的趨勢和變化，作出適當的保費調整，當然是有加無減！此乃商業保險營運的必然。只要保險公司，按時履行合約條款所賦予投保人的權益，作為投保一份子的我們，便心滿意足了。

營運可持續醫保業務

作為稱職的保險管理團隊，需要具備上述各項條件的視野，營運可持續發展的醫保業務，除了積極推動社會對醫療普及的認知之外，更需要懂得與投保人溝通，適時傳遞醫療科技發展的資訊，以及醫療保險所涵蓋的醫療需要情況、吻合程度等，好讓保單持有人於有需要時，懂得向醫保的客戶服務提問。

保險中介需要具備匹配的溝通能力，把關鍵的可保與不可保，有得賠與無得賠，能具體地告知保單持有人；並透過監管機構，向社會傳遞正確的醫保訊息，對病患者的相關訊息支援，減低醫療保險被濫用的情況。

這是一項吃力不討好，細水長流的工作，既不會提供爆升的業務情況，在短時間內，做與不做，相差無幾。使命感薄弱的管理人，做一日和尚，打一日齋，在急功近利的商業文化，上述的需要自然被冷待。

我們看見的現實，都是一些短期燒煙花式業務推廣活動，滲雜着少許上述的資訊。保險公司為滿足監管機構的要求，於任何更改，均須對投保人作出明確通知，於是續保通知，附帶了許多合約改變的內容和保障細節更新的資料，在垃圾郵件充斥氾濫的環境下，投保人往往忽略這些重要訊息。

我們只好再三提醒醫療保險的持有人，一定要細閱續保通知，和附帶的文件。若有疑問，應即時找保險中介人，或該公司相關部門，作清楚解說。最理想的是用電郵或書面溝通，作為日後參考資料--這是你的權利！

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保險中介應有的責任

由於保險公司近年趨向，要求投保人履行核實和舉證醫療需要，並需治療收費為合理及慣常的水平。這對於有病在身急需求醫的人而言，添煩添亂！所以稱職的保險管理人，應爭取投保人在最佳狀態時，去理解這項要求的需要。

保險中介應當致力，讓投保人對醫療保險有正確的概念，並了解合理與慣常醫療費用水平，提供客觀參考資料的來源，好讓投保人有效行使醫療保險的權益。這樣可確保醫療保險的運作能夠有效地服務香港各個持份者。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第781期《iMoney》Focus。

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記者：鄭日棱