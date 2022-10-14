  • 27°C
香港時間 : 20221014日 (週五) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】Aeon永旺慶35周年、產品低至30元3件　優惠期至10月26日

Hot Talk 19:29 2022/10/14

分享：

分享：

【著數優惠】Aeon永旺慶35周年 產品低至30元3件、優惠期至10月26日

Aeon永旺 （00984） 為慶祝35周年，即日（14日）起至10月26日期間，推出「奪印狂賞」 、「買禮券賞禮券」 以及「均一價」以30元、70元、100元及300元3件優惠。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

電子印花方面，Aeon電子會員消費消費滿300元即可獲電子印花一個，5個印花可獲30元電子優惠券5張，8個印花更可多獲5張電子優惠券（即共獲10張）；有關電子優惠券可於10月31日或之前使，每宗交易消費每滿100元，可使用一張。

禮券方面，顧客期間購買Aeon購物禮券每滿1000元可獲50元現金券一張，上限可獲3張；現金券使用期限至11月29日，滿200元即可使用。

均一價方面，當中特定布丁、丸類食品、罐頭魚套餐以30元3件發售；袋裝紅薯、雀巢雪糕多件裝及安睡褲以70元3件發售；餃子、雨傘、及陶瓷杯則以100元3件發售；部分童裝衛衣、浴室軟墊及欖枕則以300元3件發售。

相關文章：

【商場活動】領展樂富廣場舉行「樂動．農莊」　將商場建設為社區聚腳點

【著數優惠】滙豐PayMe自9月30日起加碼推超市及商戶優惠　首5,000名用PayMe於惠康消費可獲100元優惠券

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 著數優惠 永旺（00984）

下一篇文章

【內險股】眾安首9月保費收入按年增13.1%、平保增2.2%　一文看清其他內險股收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美滙再撲113　美股期貨回軟　道指期貨跌100點（不斷更新）
【美股期貨】美滙再撲113　美股期貨回軟　道指期貨跌100點（不斷更新）
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【英鎊危機】卓慧思盛傳大改減稅方案、關浩霆提前返英國　英鎊重上8.9算、滙豐開市即彈半成
【英鎊危機】卓慧思盛傳大改減稅方案、關浩霆提前返英國　英鎊重上8.9算、滙豐開市即彈半成
【港股夜期+ADR】夜期勁彈273點　滙豐ADR高港7%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期勁彈273點　滙豐ADR高港7%（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌40點　北水連續2日錄超過50億元淨流入　大手買騰訊及藥明生物（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌40點　北水連續2日錄超過50億元淨流入　大手買騰訊及藥明生物（不斷更新）
【美國經濟數據】美國9月CPI升8.2%超預期　核心CPI升6.6%亦超預期
【美國經濟數據】美國9月CPI升8.2%超預期　核心CPI升6.6%亦超預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款