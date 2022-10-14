▲ 【著數優惠】Aeon永旺慶35周年 產品低至30元3件、優惠期至10月26日

Aeon永旺 （00984） 為慶祝35周年，即日（14日）起至10月26日期間，推出「奪印狂賞」 、「買禮券賞禮券」 以及「均一價」以30元、70元、100元及300元3件優惠。

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電子印花方面，Aeon電子會員消費消費滿300元即可獲電子印花一個，5個印花可獲30元電子優惠券5張，8個印花更可多獲5張電子優惠券（即共獲10張）；有關電子優惠券可於10月31日或之前使，每宗交易消費每滿100元，可使用一張。

禮券方面，顧客期間購買Aeon購物禮券每滿1000元可獲50元現金券一張，上限可獲3張；現金券使用期限至11月29日，滿200元即可使用。

均一價方面，當中特定布丁、丸類食品、罐頭魚套餐以30元3件發售；袋裝紅薯、雀巢雪糕多件裝及安睡褲以70元3件發售；餃子、雨傘、及陶瓷杯則以100元3件發售；部分童裝衛衣、浴室軟墊及欖枕則以300元3件發售。

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記者：宋佩恩