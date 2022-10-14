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【MPF】17間MPF供應商　僅1間市佔率逆市獨贏

Hot Talk 18:18 2022/10/14

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今年首9季僅1間MPF受託人的市佔率逆市升。

據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至9月30日止，有5間MPF服務提供者的市場佔有率出現變化，當中3加兩減，先說逆市按月上升者，分別為︰宏利 （00945） 的市佔率按月微升0.1個百分點，新報27%，市場「一哥」以管理2,610.03億元資產值，雄霸龍頭位置。較特別的是，兩間中小型MPF經營者扒逆水上升，東亞 （00023） 及交通銀行的9月市場份額，較8月略增0.1個百分點，市料兩者皆受惠於旗下的保守基金，在哀鴻遍野下，是鮮有的MPF產品仍錄得正回報。反觀，中銀保誠及富達卻倒跌0.1個百分點。

「一哥」宏利市佔微增至27%  滙豐17.8%居亞

縱使5間MPF營辦商的市佔率皆有變動，但市面17間市場參與者的排名未受動搖，滙豐（HSBC）維持17.8%而力守亞軍，永明金融以11.1%穩守第3位，友邦（AIA）佔8.9%，中銀保誠以7.1%而力保五甲列。

至於恒生 （00011） 以5.8%排第6，而早前市傳擬售MPF業務的信安、以5.7%及管理550.43億元資產值而排第7。BCT銀聯佔5.6%，富達市佔率稍跌至4.3%，東亞卻微升至2.7%而維持在10強之列。

而餘下7間依次為︰景順佔1.9%，交銀香港微升至0.7%。新地 （00016） 為 0.6 %，先前其把MPF行政工序售給渣打香港 （02888） 的新地僱主營辦計劃，排名第13位。雲鋒金融 （00376） 持有的萬通、以及中國人壽齊佔0.4 %，尚乘佔0.07% 、以及海通佔0.05%。

另方面，如以今年首3季來看，有3間供應商的市佔率有變化，永明金融在首9個月上升0.2個百分點、至11.1%，也是唯一逆市獨贏。相反，兩間美資呈下跌，信安跌0.1個百分點，富達更跌0.2個百分點。

基金平均開支比率1.35% MPF營辦商料袋130億

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指9月底MPF的總資產值已跌穿1萬億元，僅得9,649.86億元。

積金局網站顯示，計及基本使費的基金平均開支比率（FER）現為1.35%，業界由此推斷，MPF營辦商合共賺130.27億元年費。

可惜，GUM（前稱駿隆）指，今年首9個月MPF累跌21.5%，拖累成員人均供款帳戶蝕逾5.6萬元；積金評級更指，上班族兩年所賺已歸零。眼下10月股災月唯恐再中魔咒，市料打工仔的血汗錢恐蝕更多。

【退休積滿Fund】年底前都要揀XX基金？專家：用啱策略長期回報或增7倍！

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君
 
 

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