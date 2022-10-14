【新股IPO】中石化據報重啟銷售公司上市計劃　料最快2023年IPO、至少集資逾392億

▲ 中石化據報重啟銷售公司上市計劃 料最快2023年IPO、至少集資逾392億

外電引述消息指，中石化 （00386） 重啟分拆從事加油站及便利店業務的中石化銷售公司的上市計劃，現已與顧問初步商討IPO前的重組。據指，中石化銷售或最早於2023年稍後IPO，視乎市場情況而定，可能至少集資50億美元（392.5億港元），香港或是其中一個上市地點，但仍未有最終決定。中石化未有回應報道。

中石化原本於2014年已提出分拆銷售公司上市，當時25家境內外投資者斥1070.94億元人民幣認購了銷售公司29.99%股權。

2017年中石化聘請了6間投行為銷售公司進行重組

到2017年，中石化聘請了6間投行為銷售公司進行重組，並目標於同年上市，集資最多10億美元。據6間銀行分別為招商證券、中金、中信證券、花旗、高盛及摩根士丹利。

截至6月底止，中石化正營運超過3萬個油站以及近2.8萬間便利店，其銷售公司上半年淨利潤為127.7億人民幣，按年跌1.5%。

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編輯：袁諾曦