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【科研落地】AI演說訓練平台引入商業應用　初創「超竹」研環保新物料跨領域發展

16:00 2022/10/16

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不少創新科企在將科研成果落地應用時，都期望尋求多綫發展機會。有兩間城大初創早前分別以客製化，擴展應用場景及領域等策略，因此覓得不同市場合作機會，成功拓展多元出路之餘，更可將利潤最大化。

【機械人】疫後新趨勢　機械人科技加快普及

  • AI溝通演說訓練平台：客製化設定，助打入不同語言、企業和公營機構市場

由初創公司德立數據研發的AI溝通演說訓練平台Moodie.ai，使用了複合人工智能、決策科學建模和應用心理學知識，分別從說話內容、聲綫、臉部表情和肢體動作等方面，分析使用者的演說表現，並在最快10分鐘內為單次演說表演評分、給予評語和建議。

該企商務總監陳佩恩指，各地企業都希望向外拓展，各行業的從業員使用外語溝通的機會有增無減，故不論是在職培訓，還是為在學人士提供溝通技巧培訓，均不容忽視。系統現今已分析超過2萬條演說影片，為日後使用者的評分和建議收集足夠的數據參數。

涵蓋商業滙報、見工面試等場景

Google 不過，由於溝通場景不同，當中所需的技術亦有所不同。因此，Moodie.ai系統中，除了現有的見工面試、公開演說、商業滙報等預設場景外，亦可按客戶要求，加入不同的評分指引。

她以商場的客服人員為例：

有些企業會在意員工如何向客人講解促銷活動，我們可以將相關字眼加入評分標準當中，分析客服人員在推廣活動時，是否提及活動重點、表達是否清晰和自然等。

陳佩恩解釋，提供客製化設定，不但可更緊貼客戶需求，亦為科研項目提供一定的靈活性，可應用於更多不同的場景中，擴大產品市場。

  • 研製環保新物料「超級竹」：以獨特設計拓展汽車領域應用，將利潤最大化

要將科研成品利潤最大化，除在現有的應用域領中，擴大目標客群，亦可將產品應用擴展至其他領域。另一城大初創公司超竹將其研發的新環保竹材料「超級竹（Super Bamboo）」應用在建築行業和家具之餘，還著用研究應用於汽車生產。

由於以毛竹作為原材料的Super Bamboo，經過6小時的鹼性溶液浸泡，再經約6小時的高溫高壓的壓縮過程製成，竹身結構中較參差的木質素和糖份等成份被去除，韌度較強的竹纖維則被留下，使其比強度（Specific strength）為普通竹材料的約3倍，比工業用的鋼材料和鈦合金的比強度高。可以取代普通竹材料和水泥等建築材料，應用於工業、製作家用和室內裝修。

比強度勝鈦合金　可製車面板

超竹共同創辦人范容指，竹身結構改變，令Super Bamboo的應用性更高，不再只限於傳統竹材料的應用。在製作過程中，該研發團隊亦刻意保留了竹本身的紋理。加上參考了某汽車品牌打造的胡桃木內飾面板，其團隊將著手研究將Super Bamboo用於汽車設計之中，冀拓展更多元的應用領域。

相關的城大科研成果，將於10月22日至30日，於科學園的「創新科技嘉年華2022」展出。

【香港創科】創新科技嘉年華月底舉行　同場設航天展覽

【太空科技】日本開發新型地球觀測衛星　可探測地表80厘米物體

記者：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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