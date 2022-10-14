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【假日好去處】昂坪360秋日「歲月文具巡禮」4米Fueki扭蛋機+巨大化文具打卡位 官網預訂優惠限定票價低至7折

理財智慧 18:11 2022/10/14

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昂坪360將於10月14日至11月20日推出「360歲月文具巡禮」，活動首度聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，打造逾4米高Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，同時將別具本地情懷的懷舊文具，例如鉛筆、筆刨、擦膠、顏料等，以巨大化模樣於昂坪市集圓形廣場展示。昂坪360為是次活動推出官網預訂限定優惠，門票折扣低至7折。

【消費情報】沙田中心．沙田廣場推「滋味美食賞」將送出逾5,000張美食現金劵【下一頁

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

屆時市民到訪昂坪市集特設4米高日本經典Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，即有機會扭中多款Fueki漿糊仔限量禮品，如Fueki漿糊仔漿糊、Fueki漿糊仔筆等特色懷舊文具，市民只需出示即日纜車門票，讚好昂坪360的官方Facebook或追蹤Instagram，上載「360歲月文具巡禮」的照片到個人Facebook或Instagram，貼文內加上#NP360標籤，即可換取Fueki漿糊仔巨型扭蛋機代幣乙個；憑即日小童纜車門票亦可免費換領扭蛋機代幣乙個，一同體驗扭蛋的樂趣。

昂坪360官網限定優惠
售價 成人 小童 （3至11歲） 長者（65歲或以上）
$198（原價: $290） $112（原價: $165） $143（原價: $210）
套票內容

來回纜車門票（一程水晶車廂及一程標準車廂）

$10大澳及昂坪市集現金券兩張（總值$20）
購票網址 https://bit.ly/3egF0VU

【用餐體驗】新加坡餐廳設另類附加費　放任小孩吵鬧家長會被罰55元【下一頁

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

此外，昂坪360與香港資深玩具收藏家莊慶輝先生攜手呈獻「文具時光走廊」，展出多件50至80年代的經典書簿及文具，讓賓客一同見證時代的集體回憶。而周末期間亦特設「和諧粉彩工作坊」，讓父母與子女一起發揮創意，製作獨一無二的作品。

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記者：鄭日棱

 


 

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