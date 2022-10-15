古著Levi's牛仔褲68萬高價成交 被遺棄在廢礦井逾140年

近年興起潮流古著風，中古二手服飾吸引時尚人士追捧。一條19世紀的美國牛仔服裝品牌Levi's牛仔褲，最近以超過8.7萬美元（68萬港元）被拍賣成交。據悉，牛仔褲是在一個廢棄礦井內發現，沒想到礦井工人遺留多年的垃圾，如今竟然有價有市。

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23歲男子豪特納 （Kyle Hautner）與復古牛仔服飾資深玩家史蒂文森（Zip Stevenson），最近在美國新墨西哥州一個小鎮拍賣會，以逾8.7萬美元（68萬港元）高價購入一條19世紀製造的Levi's二手牛仔褲，成為全球最貴牛仔褲之一。

史蒂文森稱，他當時與豪特納在拍賣會上看到這條牛仔褲，得知牛仔褲是在5年前美國西部廢棄礦井被發現。發現者聲稱自己花費5年時間，最少穿越50個廢棄礦山尋找，都無法找到與它同等質素的牛仔褲。

史蒂文森指，現存相同質素的古著牛仔褲都被保存在博物館裡，或過份破爛無法穿著。當兩人發現這條牛仔褲質料堅固、而且尺寸及狀況良好，決定一擲千金購買心頭好。

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拍賣會搞手﹑古著牛仔專家Eaton表示，起初不打算出售這條牛仔褲，所以才高價放售。沒想到在場人士踴躍投標，指自己從事古著事業25年以來，首次找到一條價值連城的牛仔褲。

據悉，史蒂文森與豪特納正考慮將它出售予私人買家，但他們傾向將牛仔褲放在博物館作展覽之用。牛仔褲現時被保存在洛杉磯一個保險箱，供有興趣人士預約觀看。

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責任編輯：郭麗明