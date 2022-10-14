【投行人事】瑞銀亞太區投行主管金弘毅退休　多個高層齊升職

▲ 【投行人事】瑞銀亞太區投行主管金弘毅月底退休（圖），瑞銀宣布多名高層獲升職

瑞銀亞太區投資銀行主管金弘毅月底退休，瑞銀除了安排亞太區環球市場主管高橋太一（Taichi Takahashi）接替金弘毅以外，也公布多名投行高層獲調配至新職位。現任亞太區衍生品和解決方案主管Thomas de Garidel和亞太區融資主管Tim Wannenmacher，將會接任高橋原有職務，出任瑞銀亞太區環球市場聯席主管。

另外，7月獲委任為瑞銀亞太融資部門臨時主管的Natalie Horton就會「坐正」，正式成為該部門主管。瑞銀內部信讚揚Horton上任以來，該行在融資市場佔有率正提升，認為該業務會是該行環球市場部門的支柱和增長點。

綜合市場資料，金弘毅現年54歲，1994年加入瑞銀，2015年也曾經退休，至2017年重新加入瑞銀，2019年升任至投行主管和中國區總裁。金弘毅今年4月退任中國區總裁，外電報道指，由於金弘毅長駐香港，疫情下難以管理內地業務，瑞銀繼而安排時任瑞銀證券董事長、駐上海的錢于軍，接替他中國區總裁職務。

高橋太一同樣於1994年加入瑞銀，2012年起長駐香港。

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記者：麥德銘