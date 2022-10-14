【港元定期存款】1年港元定存再爆破頂息 全城最高4.1厘

▲ 滙豐已連續3周加港元定存息。

轉眼間10月已過了一半，本周暫有9間大小銀行加港元定期存款息，最搶眼的是兩間發鈔行作突擊，包括滙豐（HSBC）於本周一（10日）全面加息0.3厘，渣打香港 （02888） 於翌日（11日）大幅提高1個月短存息1厘、至兩厘新關。

而上商、富融、大眾財務及工銀亞洲也調升短中長息、華僑永亨新推特惠息。建行亞洲及大眾銀行更一周兩連加。

反觀，另有3行頻密調整，大新 （02356） 、花旗及交銀香港則加減不一。

●3破頂息 建行亞洲半年3.9厘 大眾財務、工銀亞洲1年4.1厘

10月已踏入第2周，全周吸存戰有3大矚目處，分別為︰

（1）3個破頂息再現：首先，建行亞洲今天（14日）加半年期0.3厘、至3.9厘而創同存期新高。第2個破頂息是本周三（12日）大眾財務大幅上調1年期0.4厘，新息率至4.1厘；以入場費50萬元計，穩袋20,500元利息。同樣，在「財仔」存10萬元1年也有4.05厘，收息4050元。

第3個破頂息，是工銀亞洲調高388天至4.1厘，長息破天荒超越銀債4厘的保底息，以起存額80萬元計，全期賺息逾3.4萬元。

（2）發鈔行連續3周加息：滙豐剛於上周一（10月3日）才出擊，本周一再加息；中銀香港 （02388） 也於上周四（10月6日）全面加息，周六（8日）又再突擊。

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●滙豐優惠特選客 1年4.47厘 半年4.15厘 3個月3.54厘

再者，這是滙豐5個月內第11度加息，繼5月24日、6月2日及20日、7月4日、8月4日及22日、9月7日、13日及27日、以及10月3日和10日頻出擊；單以9月迄今已第4度出手，最近更是連續3周上調存息。

此外，市傳滙豐為特選客戶提供1年定存4.47厘，半年4.15厘，以及3個月3.54厘，門檻為50萬元，但只按個別情況而定。滙豐發言人今早回應本報查詢時表示，該行會不定時向個別特選客戶、按不同情況而提供優惠。

（3）中小業界普遍留力：相比上周19間大小行搶乘加息快車，本周已大為收斂。上星期4間虛擬銀行瘋狂鬥加，如今暫只得富融發功，把1年存息勁加0.55厘、至3.85厘；但把起始金額由1元驟升至100萬元。livi bank更減4個月年息0.5厘、至0.5厘。

另外，比拼發鈔行，由於滙豐向特選客提供超高息是因人而異，故只以其牌面息率作比較。

龍頭發鈔行雖頻頻加息，但不及渣打重錘出擊，後者1年期有兩個選擇，既提供1萬元新錢享3.3厘；又新推4厘超高息，以門檻200萬元計，穩袋8萬元利息，但須全新資金等附帶條件，跑贏滙豐加0.3厘後的3.1厘，中銀報2.8厘。

半年期方面，渣打同樣有兩個選擇，依次為3.8厘及3厘新關，兩者皆冠絕發鈔行；中銀及滙豐新近齊加0.3厘至2.8厘。

至於3個月期，中銀大幅提高0.5厘、新報2.3厘，險勝滙豐剛上調0.3厘至2.2厘，渣打此短存僅1.4厘，且只供中小企客戶。

●全周高息榜 東亞3個月8.8厘 建行亞洲半年3.9厘

計及中小行，全周的高息榜又再大執位，先說3個月期，東亞 （00023） 提供3個月年息享8.8厘，在存款爭霸戰中獨霸榜首，其起存額為1000元，但最多只限1萬元，合資格新客賺盡僅220元利息，這迎新獎賞早於8月29日在BEA App推出，10月底截止。勇進的建行亞洲累加至3.8厘，遂晉級第2位，大眾財務及華僑永亨新推3.5厘而位列季軍。

半年期方面，建行亞洲以3.9厘，罕有一躍變冠軍。華僑永亨、工銀亞洲、恒生 （00011） 及渣打皆報3.8厘而位列亞軍。大眾財務以3.75厘險守季軍。

1年期因大眾財務加至4.1厘而爆冷摘冠，建行亞洲及華僑永亨新加入4厘息俱樂部，追貼渣打，惜3行只能屈居「阿2」；緊接其後是工銀亞洲的3.95厘。而大眾銀行以3.9厘升呢殿軍，富融以3.85厘險守5甲。

●7天短存 集友恒生6厘齊奪冠

另方面，審視較冷門的存期，兩年期以匯立的3.98厘奪冠。論及7天短存，集友及恒生齊享6厘膺高息王，南商有5.5厘，渣打新近上調0.5厘至5厘而打入3甲列。

專家指龍頭發鈔行頻出擊，個別中小行須迎戰再加息；但不少同業暫忍手，觀望內地二十大、下周二（18日）內地公布第3季GDP、以及周三（19日）施政報告後，才作新布局。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，預期內地第三季GDP或按年增長3.3%，第四季預測增4.6%；至於今年全年料增3.3%，明年增6.1%。人民幣料邁向7.3。

而高盛及花旗皆料聯儲局於11月4日加息0.75厘。

●虛銀參戰 PAOB 1個月2.5厘 天星3個月3.1厘

那邊廂，比拼虛擬銀行，1個月期以平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的2.5厘摘冠。3個月是小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘稱王。4個月期以PAOB的2.88厘稱王。9個月期以中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的3.6厘最高。

半年期方面，工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）及TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank），齊報3.6厘而摘冠。

1年期以富融勁加0.55厘、至3.85厘而奪冠，險勝livi Bank、PAOB及匯立的3.8。兩年期以匯立的3.98厘稱霸。

金管局兩日內共承接逾116.97億元沽盤，令銀行體系總結餘降至1,066.05億元；自5月12日迄今累計走資2,316.79億元。1個月港元拆息3連升、至2.51厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

