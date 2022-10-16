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【山地悠遊人生@iM網欄】 遊歷天下 旅遊跟背包遊行的區別

名人薈萃 13:00 2022/10/16

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年輕時，經濟條件比較差，白天工作，晚上兼職，盡量存錢。漸漸上了軌道後，在條件許可下，我開始旅遊，剛開始時，為省錢可以睡機場、火車站，背著超重的背包行走幾公里路，從不進高級餐廳。現在，我的旅遊方式不再只是窮遊，在能力可負擔的個地方，都盡量加插一些五星級的體驗，但倒也不會非要高級昂貴不可。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

馬爾代夫

去一個國家，豪華遊跟背包旅行可以說南轅北轍。舉個例子，去馬爾代夫入住豪華渡假村，都有專人服務，安排一切，從下飛機的一刻直到離開，你所看到的馬爾代夫無疑是天堂。然而，大家避而不談，可能根本不知道，馬爾代夫首都馬累是世界上最擁擠的城市，缺乏水源，充斥垃圾，為解決馬累垃圾危機，所有度假島的垃圾都要運到距離馬累幾英里，叫斯拉夫士的小島，每天至少超過330噸的垃圾運抵，情境觸目驚心，如同人間地獄，而且島上還有居民居住。

世界上最擁擠，最多垃圾的首都，馬爾代夫首都馬累。

背包遊行的每一天都像在時空穿越。新疆的喀什古城跟摩洛哥的艾本哈杜古鎮都是那麼的相似，好像回到1000年前。要到達這些地方，需要長途跋涉，途中會迷路、壞車、受騙等。背包窮遊讓我學會面對困難，就算發生倒霉事，一笑置之。當時看似很嚴重或不能解決的困難，若干年後，會讓我想起侃侃而談的，都是那些非凡的人生旅程，包括那些遭遇困難的時刻。

摩洛哥的艾本哈杜古鎮

旅行的過程並不一定順利，我性格剛烈，太有主見，經常一言不合就跟旅伴各走各路。多少的怨恨、氣餒，甚至有夢想幻滅、痛苦與絕望的一面。但慢慢時間久了，其實在我心裡記得的都不是這些，後來我學會放鬆心情玩，一個人繼續享受探索這個世界。發現獨自旅遊，可以結識到各地的新朋友，遇到奇遇的機會反而比更多。旅遊是我生命中最重要的基本養分。

旅遊的目的是為了追求幸福，踏出家門，以為美好世界在遠方。但這三年呆在家，有許多意想不到的收穫，飄泊流浪多年，或許家才是我所努力找尋的一切。逃避不能解決問題，我要努力跟自己相處、學會跟過去和解，跟自己的內心對話，隱約中我有了方向，除了旅遊，還有好多事想做。生命好長，但快樂的時光好短好短。生病時、心情沈重的時候就像度日如年，最近讀到，除了金錢，人生的奢侈品：

  • 一顆自由、喜悅、且充滿愛的心。
  • 彼此深愛的靈魂伴侶、真正懂你的朋友。
  • 身體健康、內心平靜、安穩的睡眠。
  • 享受獨處的時間和空間。
  • 走遍世界的氣魄。

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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旅遊行程 機場 摩洛哥 喀什 馬爾代夫

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