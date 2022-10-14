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【烏克蘭戰爭】烏稱上月收復數百定居點 哈爾科夫最多

環球政治 17:32 2022/10/14

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烏克蘭軍隊8月底起向俄羅斯發起反攻，並收復不少被佔領土地。烏政府表示，烏軍上月在俄國宣稱成為領土的4個地區重奪數以百計定居點，其中以哈爾科夫地區戰果最為顯著，收復逾500定居點。

【烏克蘭戰爭】俄下令赫爾松平民撤離 恐成新前線 【下一頁】

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烏克蘭臨時被佔領土重新融合部周四（13日）表示，烏軍上月從俄國手中奪回超過600個定居點。單是哈爾科夫（Kharkiv）東北部已收回502個，戰略要地赫爾松（Kherson）亦足有75個，頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）分別43及7個。

部門指出，烏軍收復的地區愈來愈多，而且重要性亦上升。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）暫未就數據發表意見。

俄羅斯早前宣布，承認烏克蘭東部及南部﹑頓涅茨克﹑盧甘斯克﹑赫爾松及扎波羅熱（Zaporizhzhia）的親俄政府舉行公投結果，把4個地區正式納入俄羅斯領土。但國際社會對此一致批評，表明不會承認結果。

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責任編輯：吳漢培

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