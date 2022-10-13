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由品牌公司請Web3專才 看清元宇宙發展

Hot Talk 18:00 2022/10/13

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最近看到不少國際的娛樂公司，例如迪士尼 （DIS）、華納音樂集團 （WMG）等，現正招聘與Web3有關的重要職位，這證明她們都為了Web5急速發展擴大團隊而做好準備。

像華納音樂由今年開始，宣布與各大元宇宙和NFT平台合作，將推出元宇宙音樂主題公園、GameFi、以區塊鏈NFT技術的互動體驗等，加上新增聘的重要職位也是針對元宇宙和遊戲中開發音樂娛樂業務，都能清楚其發展Web3內容業務的野心，與我早前曾提及的「元宇宙應用」和我們XBE旗下公司Marvion的發展不謀而合。

日前，環球市場統計公司Facts & Factors （FnF） 發表了有關全球元宇宙的市場增長報告指出，2021年全球元宇宙市場規模約為2100億美元，至2028年將增長逾7305億美元；2022年至2028年的CAGR 為23.2%。報告亦指出，市場的增長動力來自遊戲和娛樂行業需求增加，像AR、VR、MR，甚至像我理想中、以大型3D掛牆屏幕及Micro LED 3D屏幕，配置成的裸視3D屏幕虛擬環境（VE）空間，也是重要一環。

下期預告：Coinllectibles和Marvion的一周年

============

作者簡介：
李應樵博士，Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人、藝術和收藏品行業DOT公司Coinllectibles非執行主席、媒體和娛樂行業的DOT公司Marvion非執行主席。

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欄名 : 科創前瞻

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