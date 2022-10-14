▲ 【HSBC滙豐】滙豐向科大投入千萬元建夥伴關係 促進滙豐及香港金融科技人才發展

滙豐和香港科技大學工商管理學院宣布，在滙豐投入1,000萬元支持下，雙方建立戰略合作夥伴關係，旨在加速滙豐的數碼化進程，並促進該行和香港的金融科技人才發展。香港科技大學的學術研究員和教授將與滙豐的科技專才，聯手探索創新科技於不同場景的應用，並利用聯合研究項目得出的成果，提出未來創新方案，相關項目預計於2024年完成。

合作項目亦將利用人工智能（Al）、金融應用中的量子計算等技術，研究滙豐與客戶未來的互動方式，期望進一步改善客戶體驗。 此外，項目將包括進行央行數碼貨幣概念驗證研究，以探索香港數碼貨幣的未來發展。

加速數碼化轉型是增強滙豐競爭力關鍵

滙豐亞太區營運總監紀睿明表示，加速數碼化轉型是增強滙豐競爭力和長遠發展的關鍵，未來會繼續利用新興科技、培育未來導向的團隊、更重要的是為鞏固香港全球金融中心及金融科技創新中心的地位出一分力。

科大商學院院長譚嘉因指，十分高興與滙豐聯手於金融科技領域開拓新機，包括處理銀行業複雜難解的問題、提供嶄新睿見支援相關政策制定，並協助銀行行政人員於創科應用保持領先地位。

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編輯：陳韻妍