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【消費優惠】OpenRice「網上訂座感謝祭」推6大慶祝活動　送總值100萬元獎賞及400萬里數

理財智慧 18:11 2022/10/14

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餐飲數碼平台OpenRice今年已第三年舉行「OpenRice網上訂座感謝祭」，由10月3日至11月30日期間推出6大重磅慶祝活動，送上總值$100萬獎賞及400萬里數。會員凡透過OpenRice網上訂座出席2次後，即有機會尊享超級限定優惠及一連串會員獨家禮遇。

即睇優惠活動詳情：

1. 會員於活動期間經OpenRice 平台預約任何指定餐廳（含獎賞餐廳），輸入推廣碼【BOOKMORE】並如期出席，即可獲得Rice Dollars回贈外，如參與3大訂座任務，凡累計「有效訂座」或購買預付套餐消費達指定數目，便成功完成各項任務解鎖條件，可獲$200 Rice Dollars（相等於OpenRice 2,000 積分）、「亞洲萬里通」4,000里數以及Don Don Donki HK$200現金券！

2. 「OpenRice網上訂座感謝祭」期間的每個星期三（10月5 日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日）將推出快閃訂餐優惠活動，每星期名額300個。會員可於當日上午10:00起透過OpenRice平台訂座同時訂餐滿$500，輸入限量優惠碼【THX60】即減$60，優惠可無限次使用。

    點擊圖片放大
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3. 另外，「網上訂座感謝祭」亦設訂座比賽，活動期間累積「有效訂座」次數最多的6名新舊會員能分別成為「訂座王者」、「訂座新星」的優勝者，有機會贏取Rosewood 香港瑰麗酒店海景客房住宿、iPad Air或24/7 FITNESS 健身會籍等多份獎品。

4. 所有會員只需於「OpenRice網上訂座感謝祭」期間經OpenRice平台訂座「含獎賞餐廳」並完成「有效訂座」滿 2次，即可自動參加「訂座大抽獎」。是次抽獎合共送出超過200份禮品，頭獎可獲得價值$20,990的SONY 55吋OLED4K Smart TV乙部。

5. OpenRice積分。所獲積分除可當作Rice Dollar以抵銷付款金額使用外，「OpenRice網上訂座感謝祭」更準備一系列自選禮品，如Staycation套票、電子產品、家庭電器、廚具及美容美妝等，

6. 「OpenRice網上訂座感謝祭」期間會有過百間「雙倍Rice Dollars餐廳」，每出席1位可獲得$2 Rice Dollars （相等於OpenRice 20積分），每個訂座最高可賺取 $16 Rice Dollars（相等於OpenRice 160積分）。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

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撰文 : 陳楚琨

openrice 經濟 餐飲 香港 餐廳

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