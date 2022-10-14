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【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低

股樓投資 17:30 2022/10/14

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二手樓價持續下跌，將軍澳日出康城再錄低價成交。中原地產伍錦基說，MONTARA 2A座中層B室，實用面積775平方呎，三房套間隔，日前以1,130萬元易手，實用呎價約14,580元，創屋苑呎價新低。 

伍錦基透露，單位於去年12月放盤，當時叫價1,500萬元，終劈價370萬元，以1,130萬元易手。從相片可見，單位位於高層，外望樓景。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2019年5月以1,010.6萬元買入上址，持貨3年，現帳面獲利119.4萬元離場，物業期內升值約12%。 

同場加映 【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

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撰文 : 黃卓賢

MONTARA 日出康城 將軍澳 中原地產 二手市場 私人屋苑

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