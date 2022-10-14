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【消費情報】沙田中心．沙田廣場推「滋味美食賞」將送出逾5,000張美食現金劵

理財智慧 17:30 2022/10/14

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沙田中心．沙田廣場宣佈將於10月18日至11月21日推出 《滋味美食賞》，市民於場內以電子貨幣消費滿400元，並登記成為 H．COINS 會員，即可換領沙田中心．沙田廣場50元電子美食禮券，活動將送出逾 5,000 張美食現金劵。

【職場熱話】上班一個月仲未簽約 老闆原來係慣犯 打工仔：仲要催佢出糧俾我【下一頁

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

是次美食賞參與食肆主要位於沙田中心．沙田廣場 3 樓，餐飲現金券適用於沙田中心．沙田廣場內多間餐飲商戶，如花斑茶社、Bean 飲邊食、犀牛 犀牛、Zeppelin Hot Dog 等。

歡迎使用電子餐飲現金券的食肆包括：

沙田中心 沙田廣場
Bless L3-01 老虎堂 L3-31A
我想和你無所事事 L3-19 睿 L3-31B
燒一番 L3-22A2 滷川長 L3-31C
花斑茶社 L3-25G&H Bean 飲邊食 L3-31D
春芳號(即將進駐) L3-25J 犀牛犀牛 L3-31E
沙田川味 L3-25L 太興 L3-51
阪神 L3-25M 麗姐涼菓 L3-60
絕味 L3-25N  
咕滋咕雞 L3-29A  
Zeppelin Hot Dog L3-51A  
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記者：鄭日棱

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餐飲 沙田 沙田中心 沙田廣場 美食禮券

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