【珠寶股】周大福高開1%　上季零售值增26%　內地港澳同店銷售齊恢復增長

▲ 【珠寶股】周大福上季零售值增26% 內地港澳同店銷售齊恢復增長

周大福 （01929） 公佈9月底季度經營數據，周大福上季零售值按年上升26%，內地零售值按年升27.8%，佔集團整體零售值90.7%；港澳及其他市場零售值增長11%。

周大福高開1%，報14.46元。

以同店銷售比較，周大福港澳上季同店銷售按年上升8.5%，而內地同店銷售按年上升3.4%，結束之前連續兩季下跌的走勢。周大福表示，香港市場受惠於本地消費需求穩定，同店銷售增長達21.2%，澳門則因季內社交距離措施拖累，同店銷售錄28.6%跌幅。

內地市場方面，周大福表示，透過加盟商推進零售擴張策略，使周大福珠寶加盟部份的季度零售值按年增長47.1%，佔內地零售值的比例按年增7.4百分點至59.1%。電商業務的零售值按年增13.8%，佔內地零售值4.3%。

期內，周大福於中國內地凈開設581個零售點，包括淨開設595個周大福珠寶零售點。 截至9月，中國內地有75.3%的周大福珠寶零售點以加盟模式經營。

港澳方面，周大福淨關3個香港珠寶零售點。

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記者：宋佩恩