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【安倍晉三國葬】總開支逾6000萬較預期少 海外政要留日時間短

環球社會熱點 17:10 2022/10/14

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日本前首相安倍晉三國葬在上月底在東京舉行，但當地爭議之聲不絕。日本政府周五（14日）表示，安相晉三的國葬耗資約12億日圓（6,360萬港元），較原來估算的16.6億日圓（8,798萬港元）為低。

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日本上月27日在武道館為安倍晉三舉行國葬，全球多國政要元首均有派代表或親自出席悼念。日本政府事前估計國葬需耗資16.6億日圓（8,798萬港元），當中14億日圓（7,420萬港元）用來支付外國政要保安費用。由於國葬開支大多數由納稅人資金負擔，引起極大爭議 。

內閣官房長官松野博和周五表示，初步估計國葬耗資約12億日圓（6,360萬港元）。

開支包括2.4億日圓租借場地費（1,272萬港元）、保安費用約4.8億日圓（2,544萬港元）、海外政要接待費用約5.1億日圓（2,703萬港元）以及儀式費用約1,000萬日圓（53萬港元）。

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松野博和透露有4,170人出席安倍國葬，較原來預期4,183人為少。因海外政要在日本逗留的時間較預期短，保安費及接待費用分別大幅減少逾3億日圓（1,590萬港元）及近1億日圓（530萬港元）。

因此，國葬開支較原來估算的16.6億日圓（8,798萬港元）相比，減少約4.2億日圓（2,226萬港元）。

共同社早前進行民意調查，結果顯示岸田文雄內閣支持率跌至35%，創上任以來新低。超過6成受訪者不滿政府舉行安倍國葬、亦有超過3成6民眾不滿政府施政無法抑制通脹。

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責任編輯：郭麗明

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